Başsavcı Kapağan’dan Rektör Topal’a veda ziyareti

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Cumhuriyet Savcılığı’na atanan Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal’a veda ziyaretinde bulundu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK), 2022 Yaz kararnamesi ile Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na atanan Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal’ı ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Başsavcı Kapağan, Kastamonu’da görev yapmış olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, Rektör Topal’a çalışmalarında başarılarının devamını diledi.

Ziyaretlerinden ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Topal, Başsavcı Kapağan’a çalışma süresi boyunca Kastamonu yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaret, karşılıklı hediye takdiminin ardından son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.