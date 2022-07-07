– Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından, Uluslararası Robot Yarışmasında dereceye giren öğrencilere teşekkür belgesi ile çeşitli hediyeler takdim edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Uluslararası Robot Yarışması 1316 Haziran 2022 tarihlerinde Şanlıurfa’da yapıldı.

Yarışmaya Kastamonu adına katılan Özlem Burma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri “Hızlı Çizgi İzleyen Robot” yarışmasında birincilik, “İleri Seviye Çizgi İzleyen Robot” yarışmasında birincilik ve “İleri Seviye Çizgi İzleyen Robot” yarışmasında ikincilik kazandı.

Yarışmada başarılı olan öğrencilere Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile KATSO Meclis Başkanı Turgay Delaloğlu ve meclisi üyeleri tarafından Kastamonu Üniversitesi Teknokent’de düzenlenen törenle başarı belgesi ve hediye takdim edildi.

Başarı kazanan öğrencilere geçirdikleri süreçte destek ve öncü olan okul idarecilerine ve öğretmenlere de Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, dereceye giren öğrencilere başarılar dileyerek, okul idarecileri ile öğretmenleri de elde edilen başarıdan ötürü tebrik etti.

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