Kastamonu'da yaban hayvanları fotokapanda

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Kastamonu’da yiyecek arayan yaban hayvanları, fotokapanlarla görüntülendi.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde, İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından ormanlık alana fotokapanlar yerleştirildi. Kurulan foto kapanlar sayesinde yaban hayvanlarının yiyecek aramasından gezintisine kadar birçok anları görüntülendi. Görüntülerde, kurt, çakal, tilki, yaban domuzu ve yaban ayısı fotokapana takıldı.

İlçedeki ormanlarda farklı noktalara kurulan fotokapanlarla hem yaban hayatı izlenerek envanter tutumu yapılıyor hem de kaçak avcılığın önlenmesi sağlanıyor.

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