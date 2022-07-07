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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tadilat bekleyen köprü selde yıkıldı

DHA

Tadilat bekleyen köprü selde yıkıldı


Mehmet SALMAN/CİDE (Kastamonu), (DHA)KASTAMONU'nun Cide ilçesinde 2015 yılındaki selde hasar gören ve 7 yıldır tadilat bekleyen köprünün bir kısmı, 10 gün önceki selde tamamen yıkılarak kullanılamaz hale geldi.
Cide'ye bağlı Gündoğan köyünde bulunan ve iki mahalleyi birbirine bağlayan Gündoğan Köprüsü, 2015 yılında yaşanan sel nedeniyle zarar gördü. O tarihten sonra köprüden geçiş yasaklandı; ancak alternatif olmadığı için vatandaşlar kullanmaya devam etti. Yıllar içinde herhangi bir tadilattan geçmeyen köprünün bir kısmı, 10 gün önce meydana gelen sel baskını sonrası tamamen yıkıldı ve kullanılamaz hale geldi.
Köyün muhtarı Bayram Sezgin, köprünün tamamen çökerek kullanılamaz hale geldiğini belirterek, "Defalarca bilgi verdik, dilekçe yazdık; ama ilgilenen olmadı. Hayvanlar da, insanlar da derenin içinden geçecek artık. Daha önceden hasar alan köprümüzün bakımı yapılmadı, yeniden köprümüzün yapılacağına dair umudumuz da kalmadı artık" dedi. 
Köy sakinlerinden Mehmet Genç ise, "Şu an dua ediyoruz ki başka bir yağmur yağmasın, yağarsa altından kalkamayız. Biz köprümüzün yapılmasını istiyoruz. Biz karşıdaki mahallede oturuyoruz, buradan yıkık köprüden geçerek evimize gitmek zorundayız. Tehlikeli ama başka çaremiz yok. Emekli olup köyümüze dönüp yaşamak istedik; ama bıraktığımızdan daha kötü bulduk" diye konuştu. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Kastamonu / Cide Mehmet SALMAN
2022-07-07 15:16:03

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