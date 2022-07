Meslek lisesinde üretiliyor: 17.8 milyon TL değerinde 150 bin adet ahşap oyuncağın siparişi alındı Meslek lisesi öğrencilerinin ürettiği 5 farklı tasarımdaki ahşap oyuncaklar Milli Eğitim Bakanlığına gönderildi

Kastamonu’da hayata geçirilen proje ile meslek lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, 81 ildeki anaokulu öğrencileri için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen 150 bin adet ahşap oyuncak üretimine başladı. 17,8 milyon TL değerinde alınan siparişler çerçevesinde ilk etapta hazırlanan 393 bin 527 adet parçadan oluşan 5 farklı tasarımdaki ahşap oyuncaklar, tırlara yüklenerek Milli Eğitim Bakanlığına gönderildi.

1869’da 'teknik okul' olarak Kastamonu’da kurulan ve daha sonra Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak eğitime devam eden lisede öğretmen ve öğrenciler, Türkiye’de ihtiyaç duyulan ve büyük oranda ithal edilen ahşap oyuncakların tasarımı ve üretimi için kolları sıvadı. “Bir Oyuncaktan Daha Fazlası” adı altında hazırlanan proje, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Bakanlığına sunuldu. Milli Eğitim Bakanlığınca “Mesleki Teknik Eğitimde 1000 Okul Projesi” adı altında “Bir Oyuncaktan Daha Fazlası” projesi desteklenmeye layık görüldü.



Atıl vaziyetteki ahşap okul sıraları kullanılıyor

Proje çerçevesinde ilk etapta 26 çeşit anonim oyuncak, yenilikçi yaklaşımla tekrar ele alındı. Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından özel olarak tasarlanan 4 oyuncağın da patenti alındı. Hazırlanan şablonların ardından üretim aşamasına geçildi. Oyuncakların yapımında ‘sıfır atık’ projesi çerçevesinde atıl vaziyetteki ahşap okul sıraları kullanılıyor.



Yılsonuna kadar 150 bin adet ahşap oyuncak üretilecek

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelindeki okullarda kullanılmak üzere 150 bin adet ahşap oyuncak siparişi verildi. Siparişlerin alınmasıyla birlikte Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde tamamen doğal ahşaptan E1, N713 ve FSC standartlarına uygun oyuncakların üretimine başlandı. Günlük bin takım ahşap oyuncağın üretildiği atölyeyi Vali Avni Çakır ile İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu ziyaret etti. Ziyarette üretimi yapılan ahşap oyuncaklarla ilgili bilgiler alan Vali Çakır ve İl Müdürü Bahçacıoğlu, öğrencilerle ve öğretmenlerle bir süre sohbet etti.



Siparişi alınan 17,8 milyon liralık ahşap oyuncaklarda ilk parti ürünler gönderildi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde üretimi yapılan ahşap oyuncaklardan 17 milyon 800 bin TL karşılığında 150 bin adet 81 ilde okul öncesi 36 yaş arası çocukların hem kişisel gelişimleri hem de oyuncak ihtiyaçlarının karşılanması noktasında sipariş verildi. Öğrenciler tarafından hazırlanan 383 bin 440 adet parçadan oluşan 10 bin 87 kutu içerikli, 393 bin 527 adet parçadan oluşan 5 farklı tasarımdaki ahşap oyuncaklar tırlara yüklenerek Milli Eğitim Bakanlığına teslim edilmek üzere yola çıktı. 150 bin adet ahşap oyuncağın yılsonuna kadar üretimi yapılarak teslim edilmesi hedefleniyor. Ayrıca ahşap oyuncakların üretiminde çalışan 32 öğrenciye de asgari ücret kadar maaş ödeniyor. Öte yandan, tadilat ve onarım çalışmalarının devam ettiği okul bünyesinde eksikliklerin tamamlanması ile ayda 5 bin takım ahşap oyuncak üretilmesi hedefleniyor.



“18 milyon lira civarında ahşap oyuncak siparişi alındı”

Kastamonu’nun en özel okullarından bir tanesinde olduklarını söyleyen Vali Avni Çakır, “Milli Eğitim Bakanlığımızın tüm ülke çapındaki 36 yaş arasındaki çocuklarımıza hem kişisel hem mental gelişimleri hem oyuncak ihtiyaçlarının karşılanması noktasında 5 farklı ürün ile yaklaşık 150 bin adet oyuncağın üretimi içerisinde bulunduğumuz okulun atölyelerinde gerçekleştiriliyor. Tamamen öğretmen ve öğrenci kardeşlerimizin eliyle yapılıyor. Bu işin maliyeti yaklaşık 18 milyon lira civarındadır. Müthiş bir rakam, tabii ki bu Kastamonu ekonomisine de çok ciddi bir katkısı var. Buradaki oyuncakların birçoğu hatta tamamı buradaki arkadaşlarımızın kendi tasarımları ve kendi imalatları oluyor. Bu üretim aşamasından dolayı burada üretim aşamasında çalışan 32 öğrenci kardeşimiz asgari ücret tutarında bir maaş alıyor. Bence bu çok ciddi bir olay oluyor. Hem bu tür okullarımızın ve öğrencilerimizin bilgisine daha çok sunulması, daha çok tanıtılması ve daha çok öğrenci kazanımı noktasında güzel bir çalışma. Bizler, Kastamonu Valiliği ve Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak çok gururlu ve çok duyguluyuz. İnşallah bu konudaki bizim önümüze sunulan bütün fırsatlar bizim bu konudaki çok daha farklı alanlardaki farklı ürünlerle daha büyük yatırımlar yapmamıza fırsat verecektir. Bu manada Sayın Bakanımıza da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ahşap oyuncukların üretiminde emekleri geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.



“150 bin adet ahşap oyuncağı yılsonuna kadar üretimini yapıp teslim edeceğiz”

Ülke genelindeki teknik Anadolu liselerinin yoğun bir şekilde üretime başladıklarını vurgulayan Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu ise, “Kat sayınının kaldırılmasından sonra meslek liselerimiz şu an yüzde 1 ile öğrenci almaya başladı. Üretimde nitelikli eleman yetiştirme anlamında sektörün ihtiyacı olan öğrencilerimiz meslek liselerinde yetiştirilmeye başlandı. Biz önceki yıllarda Bakanımıza Kastamonu’nun yüzde 67’si ormanlarla kaplı olduğunu, ahşap bir memleket olduğunu ve mezun olduğum bu okulda 1869 yılında Anadolu'da açılan ilkokullardan birisi olan bu okulumuzda ahşap oyuncak üretimine başlayacağımızı arz ettim. Kendileri bu konu da bize hem makine desteği hem de üretim de kullanacağımız bütün destekleri verdiler. Bu şekilde 2019 yılında ilk defa Kastamonu da 8 adet oyuncak üreterek, 50 okula dağıtımını gerçekleştirdik. Ürün yelpazemizi geliştirdik ve 2 tane ürünün tasarım tescilini aldık. Burada toplamda 26 çeşit ürün üretmiş olduk. 3 Şubat 2022 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığına 22 tane ürünümüzü getirerek sunum yaptık. Sunumu yapılan bu ürünleri çok beğenildi ve talimat vererek 35 yaş Okul öncesinde Türkiye’ni ihtiyacı olan oyuncaklarla ilgili olarak alımın Taş Mektep Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nden yapılması talimatını verdi. Temel Eğitim Genel müdürlüğü ve Mesleki Teknik Eğitim Genel müdürlüğü ile ortak bir çalışma yaptılar ve okulumuza 5 çeşit oyuncak çeşidinden, her birinden 30 bin adet olmak üzere, toplam 150 bin adet oyuncak siparişi verildi, Bakanımızın talimatı ile gerçekleşti. Bu ürünlerin toplam bedeli 17 milyon 841 bin liradır. Allah nasip ederse bu 150 bin oyuncağı sene sonuna kadar Bakanlığa teslim edeceğiz. Daha sonrada Bakanlığın ihtiyacı olan oyuncakları da vermeye devam edeceğiz. Burada özverili bir çalışma yapılıyor. Bu işin bu noktaya gelmesinde, tasarım ekibimizde öğretmenlerimiz çalıştı ve biz Türkiye genelinde özellikle Okul öncesin de hangi oyuncakların kullanıldığını tespit ettik. ArGe çalışmaları yapıldı ve bu tasarımlar gerçekleştirildi. Üretim aşamasında öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz çalışıyor, toplam 31 öğrenci burada üretimde çalışıyorlar. 18 tane öğretmen ve 3 tane Teknisyenimiz de bu alanda. Büyük bir rakam ile çalışmaya devam ediyoruz. Kullandığımız malzemeler yine Kastamonu da üretimi yapılan ürünleri alıyoruz. Burada ki bütün oyuncaklarımızın ham maddesini yine Kastamonu'dan alıyoruz” şeklinde konuştu

Atölyelerin büyütülmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Bahçacıoğlu, şunları kaydetti:

“Ahşap oyuncaklara yönelik taleplerin her geçen gün artması sebebiyle Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu taleplere yönelik atölyelerin büyütülmesi noktasında yeni planlamalarda yapıyoruz. Tamamen bütün atölyelerimizi yeniden tadilata aldık. Bu atölyeler yeni eğitim öğretim yılına pansiyon dahil olmak üzere yetiştirilecek. Hatta burada sırf ahşap üretiminde kullanılmak üzere bir atölye yapıyoruz. O atölyeye de hızlı bir şekilde başlayıp yeni eğitim öğretim yılına yetiştireceğiz inşallah. Bu konudaki planlarımız sürüyor. Eğitim öğretim binamızda da hemen Kurban Bayramı sonrasında tarihi binamızda tadilat ve onarıma başlıyoruz. İnşallah tarihi binamızı da yapacağımız tadilat ve onarımla güzel bir noktaya getireceğiz.”



“Tosya’da ahşap kapı üretimi yapılacak”

Tosya’da da çalışmalarının olduğunu anlatan Bahçacıoğlu, “Tosya’da 550 yakın irili ufaklı atölyeler ve fabrikalar var. Tosya ilçesi kapı üretiminde geçen yıl Ticaret Odası rakamlarına göre Türkiye kapı ihtiyacının yüzde 38'i Tosya ilçemizden karşılandı. Tosya’da makine tesisatlarımızı tamamlamak üzereyiz. Tosya'da kapı üretimine başlayacağız, ayrıca Tosya'da ahşap odasıyla bir protokol imzaladık. Her yıl ahşap teknolojisi bölümünden mezun olan öğrencilerimizin yüzde 50’si istihdam edilme sözü verildi. Her yıl bunu yüzde 1 arttıracaklar. Önümüzdeki eğitimöğretim yılında başlıyoruz” ifadelerini kullandı.



“Bir çocuğun elinde yaptığımız oyuncağı görmek dünyaya bedel”

Taş Mektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Emre Güney de, “Okumuş olduğum bölümden gurur duyuyorum. Arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz, arkadaşlarımız ailelerimiz ile ortak bir çalışma sürdürüyoruz. Ahşap oyuncaklar üretiminde yer alıyoruz. Bu oyuncaklar herhangi bir katkı maddesi olmadan sahada yerini alıyor. Oyuncaklar 'tetris', 'yapboz', 'jenga' (denge) oyunu tarzında oyuncaklar. Almış olduğumuz ücretten ziyade kardeşlerimize katkı sağladığımız için çok mutluyum. Bir çocuğun elinde bizim yapmış olduğumuz oyuncağı görmek bizim için dünyaya bedel, en büyük mutluluk kaynağımız” dedi.

