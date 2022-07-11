Selde dayısını kaybeden AFAD gönüllüsü, Kastamonu’daki afette yardım ordusunda görev aldı

Siirt’in Şirvanlı ilçesine bağlı Ormanlı köyünde 2009 yılında meydana gelen selde dayısını kaybeden AFAD gönüllüsü, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen selde, vatandaşlar için seferber oldu.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde Ezine Çayı'nın taşmasıyla çok sayıda ev ve iş yeri su ve balçıkla kaplandı. Türkiye’nin dört bir tarafından İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gönüllüleri, geçen yıl 11 Ağustos'ta yaşanan selde olduğu gibi bu sel felaketinde de bölgede temizlik çalışmalarını sürdürüyor. AFAD gönüllüleri, ev ve iş yerlerini kazma küreklerle çalışarak temizlik yaptı. Evlerin altındaki balçık ve suyu çıkartan gönüllüler, daha sonra binaları yıkayarak temiz şekilde sahiplerine teslim ediyor. 2009 yılında Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Ormanlı köyünde selde, bir minibüsün sele kapılması sonucu babası ağır yaralanan ve dayısını kaybeden AFAD gönüllüsü Enver Akagündüz de Bozkurt’ta vatandaşların yaralarını sarmak için saf aldı. Köylerinde yaşanan selin kendisini çok etkilediğini ifade eden AFAD gönüllüsü Akagündüz, köylerinde daha önce hiç selin meydana gelmediğini, bir anda yaşadıkları sel nedeniyle mağduriyet ve acı yaşadığını, o zamanlarda da yaralarını sarmak için başka yerlerden kendilerine yardıma gelenlerin olduğunu belirtti. AFAD’ın eğitimlerine katılıp Bozkurt’ta vatandaşların yaralarına merhem olmak için yardım ordusunun içerisinde yer aldığını söyleyerek, “İstanbul Sancaktepe’den 2 yıldır AFAD gönüllüsü olarak çalışıyorum. Bozkurt’taki seferberliğe katılarak buradaki vatandaşlarımıza yardım etmek amacıyla geldik. Ülkemiz bir afet ülkesi olduğu için bunun için hem eğitim alıp hem de insanlara yardımcı olmak için İstanbul’dan buraya geldik. Elimizden geldiği kadar bina temizlemesi, ne türlü sıkıntıları varsa elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz” dedi.



“Selin ne demek olduğunu, nasıl bir mağduriyet yaşattığını bildiğim için buradaki mağdur insanlara yardım etmek için buradayım”

Köylerinde de yıllar önce benzer şekilde bir selin meydana geldiğini ve selzedelere yardım etmek için Bozkurt’ta görev almak istediğini ifade ederek, “Daha önce de böyle bir sel felaketi yaşadığım için buradaki insanların neler yaşadığını, nasıl bir acı içerisinde olduklarını ve psikolojik sorunlar yaşadığını bildiğim için elimden geldiği kadar burada insanlara destek olmak ve onlara yardımcı olmak için geldik. Biz herhangi bir maddi karşılık için bu işleri yapmıyoruz, gönüllü olarak buradayız. 2009 yılında Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Ormanlı köyümüzde böyle bir sel felaketi olmuştu. Köyün minibüsü görev dönüşü sele kapılmıştı, babam ağır yaralıydı, dayım vefat etti. 4 vatandaşımız şehit olmuştu,9 vatandaşımız selden etkilenmişti. Orada ve o zamanlarda da durumlar aynen böyleydi. O zamanlarda başka yerlerden yardıma gelenler olmuştu. Aynı acıyı yaşadığımız için buradaki insanlarımıza bir nebze olsun yardımcı olmak için biz de burada destek veriyoruz. Daha önce bizim köyümüzde öyle bir sel felaketi görülmemişti, sel yaz aylarında olmuştu ve beklemediğimiz bir şeydi. Bütün köyümüz perişan olmuştu, bir yerde bir anda 4 kişi kaybetmek çok büyük bir acı. Daha önce selin verdiği acıyı yaşadığı için, selin ne demek olduğunu, nasıl bir mağduriyet yaşattığını bildiğim için buradaki mağdur insanlara yardım etmek için buradayım“ diye konuştu.

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