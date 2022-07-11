Kaçan kurbanlığı yakalamaya çalıştı, parmağı koptu

Kastamonu'da kaçan kurbanlık hayvanı yakalamaya çalışan bir vatandaşın parmağı koptu.

Olay, Kastamonu'nun merkez Gömmece köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Recai Kırcıoğlu kesim sırasında kaçan düveyi zincir ile yakalamaya çalıştı. Kırcıoğlu'nun parmağı, zincire sıkışması neticesinde koptu. Parmağı kopan Kırcıoğlu, yakınları tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Kırcıoğlu, daha sonrası ise Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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