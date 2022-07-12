Kastamonu'da tarım aracı devrildi: 6 yaralı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kontrolden çıkan "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrildiği kazada aynı aileden 1'i ağır, 6 kişi yaralandı.

Kaza, İnebolu ilçesine bağlı Akgüney köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Taşdelen'in kullandığı tarım aracı, tarla dönüşü kontrolden çıkarak devrildi. Aynı aileden olduğu öğrenilen sürücü ile araçta bulunan Fatma, Gülsüm, Kemal, Hamza ve Beyza Taşdelen yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Fatma Taşdelen ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.