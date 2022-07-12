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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

İHA

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Kastamonu'da kontrolden çıkan otomobilin yol kenarına devrilmesi neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, KastamonuAraç yolu 10. kilometresinde Sepetçioğlu Dinlenme Tesisleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Furkan G. idaresindeki 55 AIA 292 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıktı. Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlanarak devrildi. Kazada sürücü ve yanındaki kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri sevk edildi. Jandarma ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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