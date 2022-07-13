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Tekvando tutkusu yeniden hayata bağladı Yaşama umudu kesilen genç sporcu sağlığına kavuştu

İHA

Kastamonu'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 17 yaşındaki Beyzanur, 6 ay boyunca tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmesinin ardından tekvando tutkusuyla yeninden hayata bağlandı. Şimdi ise '2023 Türkiye Şampiyonası'na katılmak için ter döküyor.

Tekvando tutkusu yeniden hayata bağladı Yaşama umudu kesilen genç sporcu sağlığına kavuştu

Kastamonu'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 17 yaşındaki Beyzanur, 6 ay boyunca tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmesinin ardından tekvando tutkusuyla yeninden hayata bağlandı. Şimdi ise '2023 Türkiye Şampiyonası'na katılmak için ter döküyor.
Kastamonu'da yaşayan 17 yaşındaki Beyzanur Sözcü, 31 Aralık 2017 günü market alışverişi dönüşü karşı kaldırıma geçerken motosikletin çarpmasıyla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. 11 ay yoğun bakımda yattıktan sonra servise alınan Beyzanur, 6 ay boyunca tedavi gördüğü hastaneden sağlığına kavuştu. Taburcu olduktan sonra en sevdiği spor tekvandoya yeniden başladı. Tekvando tutkunu Beyzanur, Erişen Spor Kulübü'nde aldığı eğitimlerle yeniden hayata tutundu. Şimdi ise '2023 Türkiye Şampiyonası'na katılmak için ter döküyor.
Beyzanur Sözcü, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, kazanın ardından psikolojik sorunları yaşadığını ve tekvando sayesinde de hayatının normalleştiğini söyledi.

"Tekvando benim sosyalleşmeme yardımcı oldu"
Geçirdiği trafik kazasında bilincinin tamamen kapandığını ve çevredekilerin kendisinden yaşama umudunu kestiğini belirten Sözcü, "Geçirdiğim trafik kazasından sonra beyin epilepsi hastalığına yakalandım. Kazadan sonra bayağı içine kapanan bir insan oldum, tekvando benim sosyalleşmeme yardımcı olduğu için tekvandoya başlama kararı aldım. Bu süreçte psikolojik olarak birkaç tane sorun yaşadım, içime kapandım. Bu nedenle tekvandoya başladım" dedi.

"Yüzde 5 yaşama ihtimalim vardı"
Yaşadığı talihsiz kazayı anlatan tekvando sporcusu Sözcü, "Markete gidiyordum, karşıdan karşıya geçerken motosiklet çarpmış ve benim bilincim kapanmıştı. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Çoğu kişi benden ümidini kesmişti. Yüzde 5 yaşama ihtimalim vardı ve o süreçte uzun bir süre komadaydım. 6 aydır tedavi görüyorum, hala da tedavim devam ediyor" diye konuştu.

"Ümidini kestiğin zaman hiçbir şeyi başaramıyorsun"
Sözcü, "Antrenörüm 6 aylık tedavi sürecimde sürekli olarak benimle iletişime geçti. Birkaç kere ziyaretime geldi. Bayağı bir süre yanımda olmaya çalıştı. İlerleyen zamanlarda müsabakalara katılacağım için çok mutluyum ve çok özlemişim. Benim gibi aynı durumu yaşayan sporcuların asla ümitlerini kesmemeleri lazım. Ümidini kestiğin zaman hiçbir şeyi başaramıyorsun. Sadece ümit etmen lazım ve yaşama tutunmak lazım" şeklinde konuştu.

"2023 yılında Türkiye şampiyonalarına katılacak"
Beyza'nın 2023 yılında Türkiye Şampiyonasına katılacağını belirten antrenör Murat Şengül, "Ben sporcumuzun geçirmiş olduğu kazayı 4 gün sonra öğrendim. Tabii çok üzüldük. Sporcularımız da çok üzüldüler. Kastamonu ister istemez sosyal medyadan bu kazayı öğrendi. Sosyal medya kullanıcıları 16 yaşında olmasından dolayı çok üzgün olduklarını söyledi. 'Geçmiş olsun' dileklerini ilettiler. 6 aylık bir yoğun tedavi süreci geçirdi. Sporcum bir gün beni aradı. 'Hocam ben iyileştim, artık tekvandoya geri dönmek istiyorum' dedi. Beyzanur geldi şu anda çalışmalarına başladı. Çok şükür şu anda iyi Beyzanur başarılı bir sporcumuz. Kendisinin madalyaları da var dereceleri de. Bu sene müsabakalar bitti. İnşallah 2023 yılında Türkiye Şampiyonasına katılacak. Daha iyi yerlere gelecektir" ifadesini kullandı.

"Aramıza dönmesine sevindik"
Arkadaşının sağlık bir şekilde aralarına dönmesine sevindiğini ifade eden Elif Yağmur da "Uzun bir süre komada kalmıştı. Arkadaşları olarak yaşayabileceğinden ümidimizi kesmiştik. Beyzanur tekrardan aramıza döndü, aramıza dönmesinden dolayı sevindik. Aramızdan gitmesinden dolayı üzülmüştük. Onun yokluğundan bir arkadaşımız eksilmişti ve yokluğu hissediliyordu. Bundan sonra omuz omuza verip müsabakalara tekrardan beraber hazırlanacağız" dedi.

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