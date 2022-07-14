Geleneksel pilav şölenlerine yoğun ilgi

Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı köylerde Kurban Bayramı’nda geleneksel olarak düzenlenen pilav şölenlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen pilav şölenleri bu yıl da Kurban Bayramı'nda devam etti. Köylerde yaşayan vatandaşlar, pilav şölenlerine yoğun ilgi gösterdi. Pilav şenlikleri ile ilgili bilgi veren Ersizler köyü Muhtarı Nihat Kaya, “Ersizler Köyümüzde her Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda pilav şöleni düzenliyoruz. Kurban Bayramımıza okul tatili ve bayram tatilinin de 10 gün olması nedeniyle gurbetten gelenlerin büyük katılımı gerçekleşti. Düzenlediğimiz bu etkinlik sayesinde köyümüze gelenlere daha fazla oluyor. Bu sayede de eski gelen ve göreneklerimizi yaşatma imkanı buluyoruz. Hemşerilerimizin ata evlerinden topraklarından kopmamalarını da sağlamış oluyoruz. Bayram sonrasında da geride bıraktıklarımız, anılar, hatıralar, hoş seda olarak kalıyor” dedi.

Ersizlerdere köyü muhtarı Bülent Ertürk ise geleneği yaşatmak için çaba sarf etiklerini ifade ederek, "Bu bayram büyük katılım oldu. Etkinliğimize katılanlara, yöresel etli pilavımızı ve diğer yöresel ürünlerimizden ikram ediyoruz. Etkinlik kapalı alanımızı da ek yaparak büyüttük. Daha çok kişiyi de bu sayede ağırlayabiliyoruz” diye konuştu.

Düzenlenen şenliklerin birlik ve beraberliğe katkı sağladığını ifade eden Uzunöz köyü Muhtarı ve Küre Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Ünlü ise, “Her sene bayramlarda düzenli olarak yaptığımız pilav şöleninde gurbetteki hemşerilerimizle, Küre ve köy halkı ile buluşarak birlik ve beraberlik içinde kaynaşmak için bir araya geliyoruz. Bu yıl da etkinliğimizi gerçekleştirdik. Yoğun katılım oldu. Emeği ve katkısı geçenlere, şölenimize katılanlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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