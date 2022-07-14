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Geçen yılki selde 6 akrabasını kaybeden vatandaş: “Ezine Çayı'na ne zaman baksam hüzünleniyorum”

İHA

Geçen yılki selde 6 akrabasını kaybeden vatandaş: “Ezine Çayı'na ne zaman baksam hüzünleniyorum”

11 Ağustos 2021 tarihinde sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde sel sularına dayanamayarak yıkılan Ölçer Apartmanı'nda 6 yakınını kaybeden İlyas Karaali, “Ezine Çayı'na ne zaman baksam hüzünleniyorum” dedi.
Kastamonu’da 11 Ağustos 2021 yılında Ezine Çayı’nın taşması neticesinde Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı kenarında bulunan 8 katlı 32 daireden oluşan Ölçer Apartmanı sel sularında yıkıldı. Ölçer Apartmanı'nda ikamet eden ve yaz tatili için Bozkurt’a gelen ikizler Ecrin ve İclal Yücel ile babaanneleri Ayşe Remziye Yücel ve dedeleri Nadir Yücel ile ikizler Kerem Ali ve Ayşe Miray Özdoğan, sel sularına dayanamayıp yıkılan apartmanın altında kalarak hayatlarını kaybetti. İkizlerden Ecrin Yücel’in ise halen cenazesine ulaşılamadı.
Sel felaketinde 6 akrabasını kaybeden İlyas Karaali, 27 Haziran’da da yaşanan sel felaketinde büyük korku yaşadığını söyledi. Ezine Çayı kenarında yürütülen çalışmaları takip eden İlyas Karaali, çöken Ölçer Apartmanı'nın olduğu bölgeye baktığında büyük hüzün yaşadığını ve yaşananları unutamadığını kaydetti.
Sellerin kendisini korkuttuğunu belirten Karaali, “Eşimin eniştesi, teyzesi, ikiz yeğenleri, benim ise ikiz yeğenlerim ile teyzesi ve kızı geçen yıl çöken Ölçer Apartmanı'nda vefat ettiler. Çöken Ölçer Apartmanı'nda ikizlerden Ecrin Yücel isimli ikizlerden olan çocuğumuz halen bulunamadı. Bu yıl da aynı şekilde yine bir sel felaketi yaşadık. Kaymakamlık binasının yukarısında kurulu olan köprünün orada da benim evim var. Yaşanan selde hasar gördü. Evde oturmuyoruz, köyde dededen kalma bir evimiz var, orada kalıyoruz. Bu yıl da bir sel felaketi yaşadı Bozkurt. Geçen yıla göre bu yıl gelen sel biraz daha hafif atlatıldı ama Allah bizleri korudu. Bu seller böyle devam edecek sanırım. Allah sonumuzu hayır etsin. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Devletimiz yoğun bir şekilde buraya müdahale ediyor, tüm birimleriyle birlikte çalışmalar yapıyor. Dün geldiler, bizim köyümüzün yolunu açtılar, Allah razı olsun. Nerede mağdur var ise insanların hemen yardımına koşuyor devletimiz. Hepsinden Allah razı olsun” dedi.
Sel yaşanmaması gece gündüz dua ettiklerini anlatan Karaali, “Geçen yılki sel çok korkunçtu, anlatılmaz. Bu yıl da yağışlar başladığında aynı şekilde sel olur mu diye çok korktuk. Gece gündüz dua ettik, elimizden dua etmekten başka çare de gelmiyor. ‘Allah’ım buraya verdiğin yağmuru biraz da Marmaris’teki yangın bölgesine gönder’ dedik. Geçen yıl da aynı şekilde yangın olmuştu. Bu bize Allah’ın bir imtihanı. Allah’tan gelene boynumuz kıldan ince. Allah beterinden korusun. Üzülüyoruz ama imtihan bu yapacak bir şeyimiz yok” diye konuştu.
Geçen yıl da bu yıl da aynı bölgede yangınların olduğunu ve hemen arkasından da Bozkurt’ta sel felaketinin yaşandığına işaret eden İlyas Karaali, “Geçen yıl da aynı bölgede yangın vardı. Bu yıl da yine aynı bölgede yangın var. Allah’ın kaderi, buraya yağmur veriyor, o tarafa da yangın veriyor. Bize bir ders veriyor, uyarı veriyor ama anlayana. Allah’ın verdiği afete insanlar bazen çaresiz kalıyor. Yapacak hiçbir şey yok. Selin önüne durulmuyor. Duvarlar yapıldı, duvarlar tekrar göçtü. Köprüler yapıldı, geçici köprülerin tamamı yıkıldı. Devletimiz yine yıkılan bu yerlere el attı, inşallah bir daha burada böyle bir şey yaşanmaz. Rabbim beterinden korusun. Ülkemizi ve devletimizi her türlü doğal afetlerden, felaketlerden, yangınlardan, sellerden, depremlerden korusun. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın inşallah. Ülkemizi ve milletimizi refaha çıkartsın inşallah” şeklinde konuştu.
Ölçer Apartmanı'nın olduğu tarafa baktığında yaşananların gözünün önüne geldiğini söyleyen Karaali, “Ne zaman bu tarafa gelirsem devamlı duygulanırım, Ölçer Apartmanı'nın olduğu yere bakınca aklıma geliyor. Bu göçen binada 30’a yakın insan vefat etti. Buraya geldiğimiz zaman duygulanıyorum. Hanımın akrabaları, benim yeğenlerim, eniştemiz teyzemiz, ikiz yeğenlerim hepsi Ölçer Apartmanı'nda vefat etti. Hepsine Allah rahmet eylesin. Buraya her geldiğimde duygulanırım, o yaşananlar aklıma geliyor. Allah bizleri böyle bir imtihandan geçirdi. Kader diyelim, yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ölçer Apartmanı'nın olduğu yere baktığımız zaman ister istemez insan her şeyi yeniden hatırlıyor, duygulanıyor, hüzünleniyor” ifadelerini kullandı.

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