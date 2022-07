Başkan Vidinlioğlu’dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Kastamonu Belediye Başkanı Opr. Dr. Galip Vidinlioğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kastamonu Belediye Başkanı Opr. Dr. Galip Vidinlioğlu, mesaj yayımladı. Başkan Vidinlioğlu mesajında, “15 Temmuz; İstikbalimize, İstiklalimize ve milletimizin iradesine karşı gerçekleştirilen hain işgal girişimine Türk Milleti’nin kahramanca direnişidir. Milli birliğin ve beraberliğin nişanesi, vatanın üzerine kahramanların iman dolu göğüslerini siper ettiği gün olan 15 Temmuz, ecdadın ruhunun dün gibi canlı ve diri olduğunun da dünyaya ispatlandığı gündür. Ülkemizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” sözünden hareketle iradesine her daim sahip çıkan Türk milleti, vatan için serden her daim vaz geçeceğini bir kez daha göstermiştir. Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda hezimete uğrayan işgalci güçler 15 Temmuz’da da istediklerini alamamışlardır. FETÖ’cü hainlerle dış güçlerin yaptıkları iş birliği, aziz milletimizin inancı ve kararlılığı, milletine ve devletine bağlı askerimiz ve polisimizin büyük gayretleriyle yerle yeksan edilmiştir. Milletimizin vergileriyle alınan silahları milletine çeviren caniler, 251 vatan evladımızı şehit etmişler, Gazi Meclisimizi bombalamışlardır. Yüreğimizi yakan köz halen daha sıcaklığını korumaktadır. Kalleşlerin en ağır cezaları almaları terör örgütünün her destekçisinin mukaddes topraklarımızda rahat gezememesi en büyük arzumdur. Devletimiz bu doğrultuda gerekli tüm çalışmaları yapmaktadır. Kahraman Türk polisi ve askeri terör örgütlerine asla geçit vermeyecektir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi saygıyla yad ediyorum. Ülkesini kalleşe teslim etmeyeceğini her fırsatta gösteren Türk Milleti’nin bir çakıl taşı olmaktan ise onur ve gurur duyuyorum. Ne Mutlu Türk’üm diyene” ifadelerine yer verdi.

