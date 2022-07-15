JÖH ve JÖAK tanıtım tırı İnebolu'da

Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Özel Asayiş ve Kurtarma (JÖAK) tanıtım tırı Kastamonu'nun İnebolu ilçesine geldi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine gelen Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Özel Asayiş ve Kurtarma (JÖAK) tanıtım tırında JÖH ve JÖAK timlerinin kullandığı tişört, mont, künye, bileklik, saat ve çeşitli hediyelik eşyalar satışa sunuldu. Tırın dev ekranında ise JÖH ve JÖAK timlerinin faaliyetleri hakkında tanıtıcı video gösterimi yapıldı. JÖH ve JÖAK'ın tanıtımının yapıldığı tıra vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tırdaki satışlardan elde edilen gelirin şehit olan jandarma mensuplarının aileleri yararına kullanılmak üzere Jandarma Asayiş Vakfı'na bağışlandığı belirtildi.

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