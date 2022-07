Hain darbe girişiminin 6’ncı yılında yüzlerce vatandaş Kastamonu'da tek yürek oldu

Kastamonu'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Programı Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen anma programında yüzlerce vatandaş, birlik ve beraberlik ruhunu yaşattı.



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kastamonu'da düzenlenen anma programları devam ediyor. Sabah saatlerinde şehitlik ziyaretleri ile başlayan etkinlikler, Kastamonu Valiliği tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen anma programı ile devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program Nasrullah Cami Baş İmamhatip Kahraman Şekerci tarafından icra edilen Kur’anı Kerim tilaveti ile sürdü. Daha sonra Kastamonu Müftüsü Mustafa Bilgiç tarafından 15 Temmuz şehitleri için dualar edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajının yayınlanmasının ardından protokol üyeleri tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Program, devamında sancak koşusu gerçekleştirildi. Kastamonu Valisi Avni Çakır ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik tarafından sancak koşusuna katılan vatandaş ve sporculara katılım belgesi takdim edildi. Anma programına, Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Av. Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Anma programında konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, “Bizler bugün aziz milletimiz ve kahraman güvenlik güçlerimizin hain darbe girişimi karşısında gösterdiği onurlu duruşun ve demokrasi zaferinin altıncı yıldönümü sebebiyle coşkuyla bir aradayız. 15 Temmuz, tarihi şan ve şerefle dolu Türk milleti için, milletin azmi, cesareti ve kendi iradesinin başka hiçbir gücü tanımadığının bir kez daha dünyaya gösterildiği, Türk tarihindeki müstesna günlerdendir. 15 Temmuz, karanlık ellerin ülkemiz üzerindeki kirli emellerinin bir kez daha boşa çıkarıldığı şanlı bir gündür. Bu millet gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine her bir ferdiyle, vatan, bayrak, bağımsızlık ve Türkiye aşkıyla, devletine sahip çıkmış birliktelik gösterip yekvücut olarak hain girişimin karşısında durmuşlardır. Ülkemiz bu zamana kadar verdiği tüm mücadelelerinde vatan aşkı, millet aşkı, Türkiye aşkı sayesinde başarılı olmuştur. 15 Temmuz destanı da milletimizin güçlü iradesi ve kararlılığının yanı sıra içindeki vatan ve millet aşkıyla, Türkiye aşkıyla yazılmıştır. 15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile sokağa çıkan bu necip millet, aynı zamanda demokrasi uğruna, vatan uğruna, millet uğruna, özgürlük uğruna, milli irade uğruna, ay yıldızlı şanlı bayrak uğruna, milli ve manevi değerler uğruna işgal girişimcilerine karşı gözünü kırpmadan imanlı göğsünü siper etmiş, ülkemizin bağımsızlığına, istiklaline ve bütünlüğüne kast edenlere en güzel dersi vermiştir" dedi.

Programda konuşan AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ise, "6 yıl önce milli iradeyi ortadan kaldırmak için Türkiye’nin seçilmiş Cumhurbaşkanına suikast düzenleyen, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bombalar yağdıran, Türk milletinin silahlarını Türk milletine doğrultan hain terör örgütünün, gerçekleştirmeye çalıştığı, ancak milletimizin büyük bir özveri, irade ve direnişle kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri ve kahraman emniyet mensuplarıyla el ele, gönül gönüle bu hain kalkışmayı engellendiği tarihi günün 6’ıncı yılını yaşıyoruz. Öncelikle 251 şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum, 2 bin 200’ün üzerinde gazimiz var. Onlara şükranlarımı arz ediyorum" diye konuştu.



Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ise Türk milletinin hain terör örgütüne fırsat vermediğini ifade ederek, "Bu millet ağababalarınızı Çanakkale’de alt etti, Milli Mücadele’de destan yazdı. Şerife Bacı’nın torunları, Halime Çavuş’un torunları, İnebolulu kahramanların torunları size fırsat mı verir sandınız? Bugün sosyal medya aracılığıyla bir video yayımladım, orada da dile getirdim. Fakat aklımın almadığı şeyler var, Sayın Müftüm ara ara dile getirir, 'akıl aynı zamanda aklını kullanmayanlara ayak bağıdır.' FETÖ, bu milletin üç neslini mahvetti, cevher çocukları, yiğit gençleri. İki elimiz her daim yakalarındadır. 251 şehidi ve binlerce gazimizi unutmadık, unutmayacağız. Her şerden bir hayır çıkar. İnanıyoruz ve teslim olmuşuz, kaderin sütünde bir kader var. O kader kökünü ta Osmanlı’dan almış iki siyasi akımı devlet millet yolunda bir araya getirdi. Bundan sonramız, bundan öncemizden çok daha güvenilir, bundan sonramız da Cumhuriyetimizi ve gençlerimizi geleceğe taşımak adına 2023’te, 2053’te Allah’ın izniyle bizim. İman gibi biliyorum, bu milletin sağduyusu, feraseti gençlerimizin önünü açacaktır. Gençler bizlerin de yol göstericisi olacaktır. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına ramak kala geleceğimiz ve umutların yeşermesi adına bu birlik ve beraberlik görüntüsü hepimizin yüreğine su serpiyor" şeklinde konuştu.

