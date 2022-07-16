Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

İHA

Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde şarampole yuvarlanan hafif ticari araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
Kaza, Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesi Arıca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Cemal A., Ahmet Ş., Sevim D., İsmet A. ve Mehmet A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AYGAD üyelerinin kültür gezisi Batı Karadeniz’de devam ediyor
YEREL HABERLER AYGAD üyelerinin kültür gezisi Batı Karadeniz’de ...
Hain darbe girişiminin 6’ncı yılında yüzlerce vatandaş Kastamonu'da tek yürek oldu
YEREL HABERLER Hain darbe girişiminin 6’ncı yılında yüzlerce ...
Panelvan araç ile motosiklet çarpıştı : 1 yaralı
YEREL HABERLER Panelvan araç ile motosiklet çarpıştı : 1 yaralı
Kastamonu’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler anıldı
YEREL HABERLER Kastamonu’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik ...
JÖH ve JÖAK tanıtım tırı İnebolu'da
YEREL HABERLER JÖH ve JÖAK tanıtım tırı İnebolu'da
Hakkari şehidinin babası hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Hakkari şehidinin babası hayatını kaybetti
Başkan Vidinlioğlu’dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Vidinlioğlu’dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli ...
Turist akının yaşandığı o ilçede vatandaşlar boğulma riskine karşı uyarılıyor
YEREL HABERLER Turist akının yaşandığı o ilçede vatandaşlar boğulma ...
Geçen yılki selde 6 akrabasını kaybeden vatandaş: “Ezine Çayı'na ne zaman baksam hüzünleniyorum”
YEREL HABERLER Geçen yılki selde 6 akrabasını kaybeden vatandaş: ...
Okul arkadaşları 47 yıl sonra buluştu
YEREL HABERLER Okul arkadaşları 47 yıl sonra buluştu
Geleneksel pilav şölenlerine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Geleneksel pilav şölenlerine yoğun ilgi
" Language Tree " projesi tanıtıldı
YEREL HABERLER " Language Tree " projesi tanıtıldı
"Ağaç dalı" kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER "Ağaç dalı" kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
Kastamonu'da 'ceviz ağacının dalını neden kestin' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı 
YEREL HABERLER Kastamonu'da 'ceviz ağacının dalını neden kestin' ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.