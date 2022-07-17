Jandarma Genel Komutanı Çetin, Tosya'da trafik denetimine katıldı

TOSYA (Kastamonu), (DHA)JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bayram tatilinin son günü nedeniyle gerçekleştirilen trafik denetimine katıldı.
Orgeneral Arif Çetin, helikopterle geldiği Tosya ilçesinde D-100 kara yolundaki jandarmanın trafik denetimine katıldı. Orgeneral Çetin'e denetimde, Kastamonu Valisi Avni Çakır, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran, Tosya Kaymakamı Ferhat Özen, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Zekeriye Özmen eşlik etti.
Durdurulan araçların sürücülerine trafik kurallarını hatırlatan Çetin, çocuk yolculara oyuncak hediye etti. Bir yolcu otobüsünde de yolcularla sohbet eden Orgeneral Çetin, emniyet kemeri ve hız konusunda uyarılarda bulundu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kastamonu / Tosya KASTAMONU, (DHA)
2022-07-17 14:17:10
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.