Jandarma Genel Komutanı Çetin, Tosya'da trafik denetimine katıldı

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TOSYA (Kastamonu), (DHA)JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bayram tatilinin son günü nedeniyle gerçekleştirilen trafik denetimine katıldı.

Orgeneral Arif Çetin, helikopterle geldiği Tosya ilçesinde D-100 kara yolundaki jandarmanın trafik denetimine katıldı. Orgeneral Çetin'e denetimde, Kastamonu Valisi Avni Çakır, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran, Tosya Kaymakamı Ferhat Özen, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Zekeriye Özmen eşlik etti.

Durdurulan araçların sürücülerine trafik kurallarını hatırlatan Çetin, çocuk yolculara oyuncak hediye etti. Bir yolcu otobüsünde de yolcularla sohbet eden Orgeneral Çetin, emniyet kemeri ve hız konusunda uyarılarda bulundu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kastamonu / Tosya KASTAMONU, (DHA)

2022-07-17 14:17:10



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