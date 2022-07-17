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Karadeniz’in geçiş güzergahında Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den trafik denetimi

İHA

Karadeniz’in geçiş güzergahında Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den trafik denetimi

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine giden vatandaşların dönüş yolculuğunda kullandığı önemli güzergahlardan olan Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolunda yapılan denetimlere katıldı.
İstanbul’u Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolunda trafik yoğunluğu devam ediyor. Uzun kuyrukların oluştuğu karayolunda İstanbul başta olmak üzere diğer büyük kentlerden Karadeniz Bölgesi'ndeki illere gelen vatandaşlar, Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüş için yollara düştü. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce gibi illerin bağlantısının sağlandığı D100 karayolunda araç yoğunluğu yaşanıyor.
Yoğunluk sebebiyle Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, beraberinde Kastamonu Valisi Avni Çakır, Tosya Kaymakamı A. Ferhat Özen, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran ile birlikte hem polis hem de jandarma kontrol noktasında incelemelerde bulundu. Trafik denetiminde sürücülere trafik kurallarına uymaları noktasında uyarılarda bulunan Orgeneral Çetin, vatandaşların geçmiş Kurban Bayramı'nı kutlarken, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.
Denetimler sırasında açıklamalarda bulunan Orgeneral Çetin, Kastamonu’nun Tosya ilçesine D100 karayolunda incelemelerde bulunmak üzere geldiklerini belirterek, “Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun selamlarını sizlere getirdik. Biz her zaman vatandaşımızın emrinde ve hizmetindeyiz. Geçtiğimiz yıllarda trafik kazaları çok oluyordu, şimdi yapılan yollarla en alt seviyeye kadar düştü. Bildiğimiz kadarıyla bu bayramda sadece 7 ölümlü trafik kazası yaşandı. Amacımız bu kazaları sıfıra kadar düşürmek. Hedefimiz sıfır can kaybı. Biz bunun için her zaman vatandaşımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

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