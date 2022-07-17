Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, araçtan fırlayan yolcu öldü Kazada araçtan fırlayan yolcu, olay yerinde hayatını kaybetti

KastamonuDaday karayolu üzerinde yaşanan kazada araçtan fırlayan yolcu olay yerinde hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, KastamonuDaday karayolu üzerinde İrfan Özdemir (46) idaresindeki 34 LP 0506 plakalı hafif ticari araç, Daday istikametinden Kastamonu istikametine seyir halindeyken, ters yönde seyir halinde olan İlhan Erdemli (59) yönetimindeki 37 FA 447 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada hafif ticari araç yoldan çıkarak tarlada şarampolde durabildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Kemal Erdemli (70) ise araçtan yaklaşık 10 metre uzağa fırladı ve olay yerinde hayatını kaybetti.



Çevrede vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada sürücüler İrfan Özdemir ile İlhan Erdemli ve araçlarda yolcu olarak bulunan Lütfiye Özdemir (70), Mücella Özdemir (42), Nazife Demirel (38), Sueda Yıldırım (16) ve Ömer Seyfullah Yıldırım (12) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan İlhan Erdemli’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazanın ardından jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

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