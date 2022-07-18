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Kastamonu’da denizde korkutan hortum

İHA

Kastamonu’da denizde korkutan hortum

Kastamonu’nun Cide ilçesinde denizde oluşan ve paniğe sebep olan hortum, vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Kastamonu’nun Cide ilçesinde deniz açıklarında oluşan hortum, cep telefonu ile görüntülendi. Cide sahillerinden net bir şekilde görülen hortum, kıyıya yakın olması sebebiyle paniğe sebep oldu.
Hortumun etkisini yitirmesi ile herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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