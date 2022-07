Denemek için atıl durumdaki arazisine enginar ekti, rekolte karşısında büyük şaşkınlık yaşadı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde atıl durumdaki arazisine denemek amacıyla ilk kez enginar eken 71 yaşındaki vatandaş, bahçesinin her yerinde yetişen enginarlar karşısında büyük sevinç yaşadı.

15 yıl önce yaşadığı Bursa’da hastalığı sebebiyle eşini kaybeden Abdülkadir Kayacı, internette bulduğu kiralık bağı kiralayarak Kastamonu’nun Tosya ilçesine taşındı. İlçede kiraladığı bağda çeşitli meyve ve sebze yetiştiren Kayacı, bu yıl atıl durumda bulunan arazisine denemek amacıyla enginar dikti. Sürpriz bir şekilde yetişen enginarların rekoltesi karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Kayacı, ürünleri hasat etmeye başladı. toplayacağı ürünlerle para da kazanabileceği için büyük sevinç yaşayan Abdülkadir Kayacı, özellikle karaciğer başta olmak üzere tüm hastalıklar iyi geldiğini söylediği enginarı yetiştirmeleri için vatandaşlara çağrıda bulundu.



"Bunu eken karlı bir iş yapmış olur"

Yetişen ürünün rekoltesi karşısında şaşkınlık yaşadığını belirten Abdülkadir Kayacı, "Boş zamanlarımda atıl durumda olan araziye deneme yapmak için enginar diktim. Kendime çorbalık için bir iki tane yetiştirmeye başladım. Baktım, Tosya’da enginar yetişiyor. Tam ilgilenemesem de yetişiyor. Niye Tosya’da ekmiyorlar? Bildiğim kadarı ile karaciğere çok faydası var. Tosya’nın her toprağında yetişen bir bitki. Tosyalı çiftçiler neden bunu ekmiyor, anlamış değilim. Tosyalılar bunu tanısın, eksin, üretsin, şifa olarak yesinler. Enginardan yemek, salata, her şey yapılıyor. İnsanlarımız biraz çekingen ama herkes bunu eksin. Bu memlekette bu oluyor. Bunu eken karlı bir iş yapmış olur. Hem bol bol yerler hem de iyi de para kazanırlar" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.