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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

15 Temmuz şehitleri anısına çevrimiçi sergi

İHA

15 Temmuz şehitleri anısına çevrimiçi sergi

Kastamonu Üniversitesi tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde çevrimiçi olarak ziyaret edilebilen sergi açıldı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri çerçevesinde Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü tarafından düzenlenen “15 Temmuz Şehitleri Anısına Ulusal Katılımlı Davetli Karma Sergi” 14 Temmuz 2022 tarihinde Artsteps Sanat Galerisi üzerinden çevrimiçi olarak açıldı.
Küratörlüğünü Doç. Ruhi Konak’ın yaptığı, 30 sanatçının 35 eser ile katıldığı sergi, 23 Temmuz 2022 tarihine kadar izleyicilere açık olacak. Sergi çevrimiçi olarak ziyaret edilebiliyor.

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