Cemile, caddede silahla vurulmuş olarak ölü bulundu



Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde, caddede başından vurulan Cemile Akman, ölü olarak bulundu.

Olay, gece saatlerinde Pulcular Mahallesi Saim Tokatlı Caddesi'nde meydana geldi. Caddede duyulan silah sesinin ardından evlerinden çıkanlar bir kadını başından vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde yerde hareketsiz yatan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının Cemile Akman olduğu öğrenildi. Cemile Akman'ın yaşamını yitirdiği olay yerindeki tabancanın da eşine ait olduğu bildirildi. Akman'ın eşinden habersiz silahını aldığı öne sürülürken, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor. Akman'ın cansız bedeni, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu / Tasköprü Hüseyin Doğan

2022-07-20 11:54:42



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