Dünyaca ünlü ve Avrupa Birliği’nden (AB) tescilli Taşköprü sarımsağına kooperatif desteği geldi.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde kurulan Taşköprü Sarımsak ve Kendir Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, bölge halkının "beyaz altın" olarak nitelendirdiği Taşköprü sarımsağında üreticiye destek olmak amacıyla ortaklarından sarımsak alımı yaparak faaliyetlerine başlamıştı. Kooperatif, üreticinin maliyetlerinin üzerinde Taşköprü sarımsağını satın alarak uygun fiyat ile üretici ile tüketici arasında köprü olmaya başladı. Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal ve çiftçilerin öncülüğünde kurulan kooperatif, dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağının marka değerini korumayı ve geliştirmeyi hedefliyor.

Kooperatifle ilgili bilgi veren Kaymakam Çağlar Partal, ’’Taşköprü sarımsağı dünyaca ünlü, çok ciddi bir marka değeri var ve bu marka değerini kalitesiyle hak ediyor. Taşköprü sarımsağını Taşköprü sarımsağı yapan üç unsur var. Bunlardan en önemlisi ata tohumu, ikincisi Taşköprü’nün toprağı, üçüncüsü Taşköprü çiftçisinin tecrübesi. Bu üçünden biri olmazsa Taşköprü sarımsağı olmaz. Çıkan ürün sarımsak olur belki ama Taşköprü sarımsağı olmaz. Bizim kooperatifle de amacımız buradaki çiftçiyi ve tüketiciyi korumak. Stratejik amacımız değerinde alıp, tüketiciye de uygun fiyattan satmak. Uzun vadede amacımız sarımsağın bütün alanlarında olmak, önümüzdeki yıllarda da Taşköprü OSB’de paketleme, soyum tesisi kurarak sarımsak sanayisinde de var olmak istiyoruz. Çiftçilerimizin ilgisi ve desteği çok güzel" dedi.

Kaymakam Partal, destek olmak amacıyla kooperatife ortak olduğunu belirterek, "Ben de kooperatife ortak oldum. Sarımsak tarımı ile uğraşmıyorum. Burada görev yaptığımız sürece sarımsak bizim en önemli görevlerimizden biri ama kooperatif kurma aşamasında ‘kaymakam bugün var yarın yok’ gibi bazı söylentiler ve çekinceler vardı. Ben de kaymakam gider ama ortaklığı devam eder diyerek 1 dönümlük temsili yer kiralayarak ortak oldum" diye konuştu.



"Ürünümüze güveniyoruz, beğenmeyen olursa iade almaya hazırız’’

Kaymakam Partal, kooperatifin satışa çıkardığı sarımsaklara güvendiklerini belirterek, "İnternet sitemiz var, Türkiye’nin her yerine gönderiyoruz. Toptan satış için pazar arayışı içerisindeyiz. Biz ürünümüze fazlasıyla güveniyoruz. Ürünümüze güveniyoruz, beğenmeyen olursa iade almaya hazırız" diye konuştu.

Kooperatiften sarımsak alan vatandaşlar ise, Taşköprü sarımsağının lezzetinin eşsiz olduğunu söylediler.

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