Traktör şarampolde devrildi, sürücüsü atlayarak kurtuldu

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Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde freni boşalan traktör, şarampole devrildi. Traktörden atlayan sürücü, kazadan yaralanmadan kurtuldu.



Kaza, İnebolu ilçesine bağlı Korupınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.D. idaresindeki traktör, freninin boşalması neticesinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kaza sırasında sürücü H.D., traktörden atlayarak kurtuldu. Kazada yaralanan olmazken, traktörde ise maddi hasar meydana geldi.

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