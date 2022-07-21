KATSO üyelerine güneş enerjisi anlatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KATSO üyelerine güneş enerjisi anlatıldı

İHA

KATSO üyelerine güneş enerjisi anlatıldı

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen seminerde, üyelere güneş enerjisi hakkında önemli bilgiler aktarıldı.
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) ve Kastamonu Enerji Makine öncülüğünde, Avrupa ve Türkiye'nin en büyük güneş paneli üretim firmalarından olan CW Enerji tarafından oda üyelerine güneş enerjisi hakkında seminer verildi. KATSO Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen seminere, KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, TKDK İl Koordinatörü Ahmet Kuyulu, organize sanayi yetkilileri, banka müdürleri ve iş insanları katıldı.
Seminerde konuşan CW Enerji Proje Direktörü Soner Aktaş, güneş enerji santrallerinin kurulması, ticari kazanca dönüştürülmesi ve enerji maliyetlerinin minimum seviyede tutulması gibi konularda sunum yaptı.
Katılımcılara çeşitli devlet desteklerinden bahseden Aktaş, “IPARD programından herhangi bir destek alabilmek için TKDK tarafından herhangi bir teminat istenmez. Artık proje bankacılığına bir dönüşüm var. Eskiden ipotek bankacılık vardı, iki lira almak istiyorsanız 3 lira teminat vermek zorundaydınız. Bankalar artık güneş enerji santrallerini bir sanayi tesisi olarak tanıyor. Ziraat, Halk, Vakıflar Bankası’nda bizim anlaşmalarımız var. Ziraat Bankası’nın tarımsal sulama faaliyetlerinde 5 yıl 0 faiz sulama desteği veriyor ve üst limit yok” dedi.
Aktaş, sunumunun ardından katılıcıların cevapladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aç kalan ayının kovaladığı büyükbaş hayvanlar uçuruma yuvarlandı
YEREL HABERLER Aç kalan ayının kovaladığı büyükbaş hayvanlar uçuruma ...
İnebolu Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Gamze Gül Yazar: "İnebolu’da şu an itibari ile toplamda aktif 103 vaka bulunuyor"
YEREL HABERLER İnebolu Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Gamze Gül ...
KATSO üyeleri için bir protokole daha imza attı
YEREL HABERLER KATSO üyeleri için bir protokole daha imza attı
Taşköprü Gençlik Merkezi, atölye çalışmalarıyla göz doldurdu
YEREL HABERLER Taşköprü Gençlik Merkezi, atölye çalışmalarıyla göz ...
Selde zarar gören orman yolları onarılıyor
YEREL HABERLER Selde zarar gören orman yolları onarılıyor
Aracın motor kısmında sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Aracın motor kısmında sıkışan kediyi itfaiye ekipleri ...
Kastamonu’da Haziran ayında 597 konut satıldı
YEREL HABERLER Kastamonu’da Haziran ayında 597 konut satıldı
Zabıtalar ile temizlik yapan belediye işçisini dövdüler
YEREL HABERLER Zabıtalar ile temizlik yapan belediye işçisini ...
Traktör şarampolde devrildi, sürücüsü atlayarak kurtuldu
YEREL HABERLER Traktör şarampolde devrildi, sürücüsü atlayarak ...
Tatil için geldiği Kastamonu’da denize giren şahıs boğuldu
YEREL HABERLER Tatil için geldiği Kastamonu’da denize giren şahıs ...
4 bin 275 çiftçinin yararlanacağı süt toplama merkezi açıldı
YEREL HABERLER 4 bin 275 çiftçinin yararlanacağı süt toplama merkezi ...
Taşköprü sarımsağına kooperatif desteği
YEREL HABERLER Taşköprü sarımsağına kooperatif desteği
Cemile, caddede silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
YEREL HABERLER Cemile, caddede silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
Taşköprü sarımsağı 39 TL'lik kilogram fiyatı ile alıcı buldu "Beyaz altın"ın fiyatı üreticinin yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Taşköprü sarımsağı 39 TL'lik kilogram fiyatı ile ...
15 Temmuz şehitleri Ilgaz Dağı’nın zirvesinde anıldı
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehitleri Ilgaz Dağı’nın zirvesinde anıldı
15 Temmuz şehitleri anısına çevrimiçi sergi
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehitleri anısına çevrimiçi sergi
Kastamonu’da silahla vurulan kadın sokak ortasında ölü bulundu
YEREL HABERLER Kastamonu’da silahla vurulan kadın sokak ortasında ...
Türkiye ile Ortadoğu'nun ticaret ağını birleşecek İstamonu Medya ve Fuarcılık Genel Müdürü Hüseyin Karadeniz: “Kastamonu’nun uluslararası tanıtımına katkı sunacağız”
YEREL HABERLER Türkiye ile Ortadoğu'nun ticaret ağını ...
Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nü ziyaret eden Başkan Vidinlioğlu; “Kastamonu’ya yakışan bir yerleşke oldu”
YEREL HABERLER Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nü ziyaret eden Başkan ...
Gürcistan'a gitmek için yola çıkan Alman bisikletçi Kastamonu'ya ulaştı
YEREL HABERLER Gürcistan'a gitmek için yola çıkan Alman bisikletçi ...
Denemek için atıl durumdaki arazisine enginar ekti, rekolte karşısında büyük şaşkınlık yaşadı
YEREL HABERLER Denemek için atıl durumdaki arazisine enginar ekti, ...
İkiz kız kardeşler, ikizlerle evlendi: Çifte düğünle dünya evine girdiler Hayaliydi, gerçek oldu: İkiz oğulları, ikiz kadınlarla evlendi
YEREL HABERLER İkiz kız kardeşler, ikizlerle evlendi: Çifte düğünle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.