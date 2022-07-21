Vali Çakır: "Ağustos ayında bir yağış daha öngörülüyor" Kastamonu Valisi Avni Çakır: “Muhtemelen Ağustos ayı içerisinde bölgemizin yine bir yağış alacağı öngörülüyor. Bu tarihe kadar tüm kanal temizliklerimizi ve yıkılan duvarlarımızın tamiratlarını yapmış olacağız”

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Ağustos ayı içerisinde Kastamonu bölgesinde yine bir yağış olacağının öngörüldüğünü belirterek, "Muhtemelen Ağustos ayı içerisinde bölgemizin yine bir yağış alacağı öngörülüyor. Bu tarihe kadar tüm kanal temizliklerimizi ve yıkılan duvarlarımızın tamiratlarını yapmış olacağız" dedi.



Kastamonu 2022 Yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, 27 Haziran'da yaşanan sel sonrasında yapılan onarım çalışmaları ve projelerle ilgili açıklamalarda bulundu.



"500’den fazla köyümüz ve 14 ilçemiz doğrudan etkilendi"

Selden etkilenen bölgelerde çalışmaların hız kesmeden sürdürüldüğünü belirten Vali Çakır, "11 Ağustos 2021 yılındaki selin akabinde bu yılda meydana gelen 27 Haziran yağışıyla beraber bölgemizde 31 civarında köprü ve 90 civarında menfez olmak üzere toplam 5 bin kilometrelik yol ağında ve 500’den fazla köyümüz ve 14 ilçemiz doğrudan etkilendi. 27 Haziran sabahından itibaren başta Sayın Cumhurbaşkanımız saat 11.00 gibi beni arayarak her türlü desteği sunacaklarını ifade ettiler ve bununla ilgili talimatları verdiler. Gerekli araç gereç planlamamızla birlikte çok şükür sahadaki hem kaymakamlarımızın, hem belediye başkanlarımızın, hem sahada çalışan tüm personelimizin üst seviyede çalışmasıyla birlikte Allah’a şükür ki bayram öncesi itibariyle ulaşılmayan köyümüz ya da mahallemiz kalmamıştı. İşlerimizi şu anda yüzde 95 civarında toparladık. Elbette bu kaba bir onarım. Detay işlerimiz, programlı işlerimiz, sanat yapılarıyla birlikte daha üst seviyeye çıkacağımız işlerimizde devam edecek. Bu yağışa bağlı 750 milyon lira civarında bir alt yapı ve üst yapı hasarı oluştu. Bu sadece Özel İdare ağımızda oluştu. Buna Karayolları, DSİ, Orman gibi yerleri de eklediğimiz zaman çok daha büyük rakamlar oluştu. Sonuç olarak bilindiği üzere hem 27 Haziran’dan sonra hem de önceki yıllardan itibaren yaptığımız Koordinasyon Kurulu toplantılarımızda çalışmalarımızı sürekli değerlendiriyoruz. En son geçen hafta sonu yaptığımızda DSİ’nin yapacağı çalışmaların tamamının 2022 yılı sonu itibariyle, yakın zamanda Ağustos ayı içerisinde de tüm işlerin başta Bozkurt olmak üzere İnebolu, Özlüce, İlişi, Çatalzeytin gibi buradaki acil arz eden hem kanal temizliklerinin hem de kanal duvarlarının yapımında bitme noktasında müteahhitlerle bir toplantı gerçekleştirdik. Bunların mutabakatları da yapıldı" dedi.



"Yaralarımızı hızla sarıyoruz"

Bölgede beklenen yağış öncesi kanallardaki çalışmaları tamamlayacaklarını belirten Çakır, "Muhtemelen Ağustos ayı içerisinde bölgemizin yine bir yağış alacağı öngörülüyor. Bu tarihe kadar tüm kanal temizliklerimizi ve eksik ya da yıkılan duvarlarımızı tadilat ve tamiratlarını yapmış olacağız. Yaralarımızı hızla sarıyoruz, devam eden daha çok işimiz var, bunun farkındayız. Bununla alakalı gerekli her türlü mali, idari girişimlerde yapıldı. Bir kısmının talepleri geldi, diğer kısımlarında talepleri gelecek. İnşallah biz, 2022’nin sonbaharını yoğun ve üst seviyede bir çalışmayla bitireceğiz. Benzer afetlerden bölgemizi en az seviyede etkilenmesi noktasında gerekli tüm tedbirleri arttıracağız” dedi.



“Vakalarımız bölgemizde çok fazla arttı”

Vakaların Kastamonu’da çok fazla artış gösterdiğini belirten Vali Çakır, “Sağlık Bakanlığının ifade etmiş olduğu 40 kat, 50 kat rakamları bölgemizde daha fazla artmış bir seviyede. O yüzden herkes kurumlarında, hem özel hayatınızda hem de sahadaki görev yapan arkadaşlarınızla gerekli tedbirleri yine üst seviyede alın. Covid yine aramıza güçlü bir şekilde geldi. Vatandaşlarımızı alıştıkları normal hayattan da fazla uzak tutmadan, gerekli tedbirlerimizi ihmal etmeden inşallah alalım” diye konuştu.



“Teleferik Projesinin tamamlanabilmesi için 15 milyon lira gerekli”

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ise, “Devam etmekte olan tamirat, asfalt ve parke çalışmalarımız devam ediyor. En büyük problemimiz, devam eden ama 2 yıldır hiçbir şey yapmadığımız teleferik çalışması var. Onun haricinde devam eden bir çalışmamız yok. Başlanacaklar var. Diğerleri de yolunda devam ediyor zaten. Şuanda sadece teleferikle ilgili bir problem var. Onun da akıbeti nasıl olur onu ben de bilmiyorum. Çünkü rakamlar korkunç seviyelerde şuanda. Bununla ilgili kısacık bilgileri verebilirim. Bunun normal şartlarda bitmesi gereken tarih 2018’in Mart ayı, ama 2019 Mart’ından sonra benim ödediğim rakam 3 milyon 300 TL daha öncesinde de 2 milyon TL KUZKA’dan 2 milyon da Kastamonu Belediyesi’nden ödenmiş. Toplamda 7 milyon 300 ödendi. Bitiş bedeli 7 milyon 800 TL olacaktı. Ödendiği zaman bitmesi gereken geriye kalan 500 bin civarında bir para vardı, ama geçen sen bu maliyet artışlarından önce firma ile biz mahkemelik olduk. Çünkü ilk önce 4 milyon civarına bitecek denilen rakam daha sonra 6’ya çıktı. Bizim bunu ödeme şansımız yok dedik. Ben bunu muhasebeleştiremem dedim. Şu anki rakam sanırım 15 milyonlarda falandır. Dolayısıyla ya bunun için kültür bakanlığından vs.den ek bir ödenekle bakanlıkların yolunu tutacağız. Kimler neler yapabilir bilmiyorum ama şuanda bir problem olarak karşımızda duruyor” şeklinde konuştu.



“11 kilometrelik isale hattının yapılması için yaklaşık 45 milyon TL gerekiyor”

27 Haziran’da yaşanan sel felaketinde hasar alan 11 kilometrelik isale hattının yapılabilmesi için 45 milyon liraya ihtiyaçlarının olduğunu belirten Başkan Vidinlioğlu, “11 kilometrelik isale hattımızın tamamı yerle bir olmuştu. Orada yolda kapanmıştı. Dolayısı ile 11 kilometrenin akıbetini hiçbir şekilde bilmiyorduk. Ilgaz üzerinden girerek yaklaşık 2 buçuk kilometrelik alana girebildik. Oradan da yol yapa yapa indik. Geçici bir hatla da şehrin su ihtiyacını karşıladık. 11 kilometrelik hatla da ilgili olarak 400’lük boru siparişi verdik. İki aya kadar teslim edilecek. Biz geçici isale hattı ile ilgili ve kalıcı hatla ilgili bütün fizibilitelerimizi çıkardık. Bu işin başlangıcında çevre ve şehircilik bakanımız 3 milyon hibe ve yüzde 6 kredi ile 5 milyon verdi. Tabi bu para ile çarkın dönmesi çok da mümkün değil. Sadece 11 kilometrelik isale hattının yapılması yaklaşık 45 milyon TL’den dem vuruyor. İnşallah onunla ilgili de biz hazırladığımız raporlarımızı gönderdik. İhalelerimize çıktık. İlimiz afet bölgesine de alındı merkezi hükümetimizin de desteği ile bu yükün de üstesinden geleceğiz. Geçici isale hattımız ile ilgili bir sorunumuz yok. Kalıcı hattımızla ilgili de boruları bekliyoruz. Ondan sonra da çalışmalara da Bismillah deyip başlayacağız” dedi.



“Orman Bölge Müdürlüğü olarak 184 milyon liralık hasarımız var”

Kastamonu Orman Bölge Müdür Yardımcısı İsmail Çetin de, “Kurum olarak 27 Haziran’daki selden biz de nasibimizi aldık. Orman teşkilatı olarak Özel İdarenin mevcut yol ağı kadar kayıtlı yolumuz var. Selden oldukça etkilendik. İşletme Müdürlüklerimizde ciddi hasarlar var. Toplam oluşan hasarımız da 184 milyon lira civarındadır. İnşallah önümüzdeki dönemde bunları hızlı bir şekilde telafi edeceğiz. Tabii ki işletmelerimizin büyük bir kısmı selden zarar gören köy yollarının imarıyla ilgileniyor. Ancak hızlı bir şekilde kendi yol ağımızın yetişmesi lazım, çünkü başta da ifade ettiğim gibi bizden orman ürünü anlamında da beklentisi yüksek olan bir sektörümüz var, vatandaşlarımız var. Bunların da karşılanması adına hızlı bir şekilde kendi işlerimize koyulmamız gerekiyor” dedi.



“Meslek Yüksekokulu binasının ihalesine Ağustos ayında çıkacağız”

Kastamonu Üniversitesi Genel Sekreteri Şevket Bahçacıoğlu ise, “2022 yatırım programı içerisinde yer alan, kamusal projeler çerçevesinde Ahşap Araştırma Geliştirme ve İnovasyon Merkezi binası altyapı ve çevre düzenlemesi yapım işleri devam ediyor. Dönem sonu itibariyle fiziki gerçekleşmesi yüzde 66, nakdi gerçekleşme oranı yüzde 51’dir. Yine Mühendislik ve Mimarlık Fakültesiyle Sivil Havacılık Yüksekokulu binamızın drenaj ihalesi yapıldı çalışmaları devam ediyor. Muhtelif İşler Projesi çerçevesinde İletişim Fakültesi ve İktisadi Bilimler Fakültesi binalarının bakım onarım ihaleleri yapıldı, şu anda sözleşme aşamasındadır. Devam eden Tıp Fakültesi Morfoloji binamızda, kurulan komisyon tarafından komisyon çalışmalarına devam ediliyor. Yeni Meslek Yüksekokulu binamızın da projesi tamamlandı. Ağustos ayı içerisinde ihalesini yapacağız. Üniversitemizin projeleri 2022 yılı ödeneği 47 milyon 173 bin 498 lira. Dönem sonu itibariyle de harcama toplamı 6 milyon 671 bin 893 lira olarak gerçekleşmiştir” diye konuştu.



“Şeyh Şab’anı Veli Camimizi 15 Ağustos’ta açıyoruz”

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Erdal Pınar ise, “Merkezde Küpceğiz Mescidimiz, İbni Neccar Camii ve Şeyh Şabanı Veli Camimizde çalışmalar tamamlandı, 15 Ağustos’ta açacağız. Doğanyurt’ta Merkez Camii’nde ve Devrekani Şenlik Köyü Camilerimizde restorasyon çalışmalarına başlayacağız” dedi.



Kastamonu Tapu Kadastro Bölge Müdürü Yücel Serdar da 2022 yılı içerisinde 1 Temmuz itibariyle Kastamonu’nun il genelinde tapu işlemleriyle ilgili 62 bin 444 işlem yaptıklarını ve bundan 34 milyon liraya yakın harç geliri elde ettiklerini söyledi.



Öte yandan toplantıda, Kastamonu’da 326 projeden 18 tanesi tamamlandığının, 200 projenin devam ettiği kaydedilirken, 13 proje ihale aşamasında, 12 projenin de tasfiye edildiği kaydedildi. 83 projeye henüz başlanılmadığı ifade edilirken, 30 milyar 998 milyon 167 bin lira olan proje tutarının bu yılki ödeneğinin 6 milyar 767 milyon 513 bin TL olduğu ve şu ana kadar 5 milyar 747 milyon 575 bin TL harcama yapıldığı kaydedildi. Projelerin nakdi gerçekleşme oranın yüzde 26, 2022 yılı harcama oranının da yüzde 85 olduğu belirtildi.

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