Narkotik ekiplerinden uyuşturucu operasyonu

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Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 17 Haziran günü iki şahsın yapılan üst ve oto aramalarında 2 adet Extacy, 2.14 gram taş kokain, 97.57 gram gelen Skunk maddeleri ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınarak adli mercilere sevk edildi.

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