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KUZKA’nın desteğiyle kadın kooperatiflerine malzeme dağıtımı yapıldı Üç İldeki kadın kooperatiflerine malzeme desteğinde bulunuldu

İHA

KUZKA’nın desteğiyle kadın kooperatiflerine malzeme dağıtımı yapıldı Üç İldeki kadın kooperatiflerine malzeme desteğinde bulunuldu

Kastamonu Valiliği tarafından hazırlanan ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansınca desteklenen “Kadınlar Birleşiyor, Batı Karadeniz Kalkınıyor” projesi çerçevesinde Kastamonu, Çankırı ve Sinop bölgelerindeki kadın kooperatiflerine talep ettikleri malzemeler dağıtıldı.
Sosyal Gelişmeyi Destekleri Programı (SOGEP) çerçevesinde Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerindeki kadın kooperatiflerinin geliştirilmesi ve üretim kapasitelerinin arttırılarak ekonomik hayata katılımlarının sağlanması amacıyla Kastamonu Valiliğinde hazırlanan ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından desteklenen “Kadınlar Birleşiyor, Batı Karadeniz Kalkınıyor” projesinde malzeme dağıtım töreni gerçekleştirildi.

“Kadın kooperatiflerimizin taleplerine projeyle destek olduk”
KUZKA Toplantı Salonunda düzenlenen malzeme dağıtım töreninde konuşan KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, KUZKA olarak kadın örgütlenmelerini daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulması yönünde bir dizi faaliyette bulunduklarını kaydetti. 2020 yılında kadın kooperatifleriyle 14 başlıkta eğitim programına bir başlangıç yaptıklarını hatırlatan Dr. Genç, “Kadın kooperatiflerimizin ürün tasarımı, ambalajlama, katma değer üretme gibi onların teknik destek taleplerine proje desteğiyle destek olduk. 2021 yılı itibarıyla da kadın kooperatiflerimizi tek bir çatı altına getiren Gücüm Emeğim Platformuna 3 ilden 11 tane kadın kooperatifimiz platforma üye oldular. Platforma üye kadın kooperatiflerimizle bir çalıştay yaptık, 6 başlıkta onların sorunlarını analiz etmeye ve çözüm önerileri getirmeye çalıştık. Uzman arkadaşımız onların sorun ve ihtiyaç analizlerini birebir görüşmeler ile gerçekleştirdi. Gücüm Emeğim Platformu’muzla da ortak sorunlara, ortak çözümler üretme gayreti içerisinde olduk. Gerek kadın kooperatiflerinin kendi içlerindeki dayanışmayı arttırabilmeleri hem de kamu ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla da diyaloglarını geliştirebilmelerini hedeflemiştik. İyi uygulama örneği ziyaretleri, fuar katılımları, dijital pazarlama başta olmak üzere eğitim ve seminerleri kadın kooperatiflerimizle hayata geçirdik. Diğer taraftan kadın kooperatiflerimizin üretim anlamında geliştirilmeye oldukça ihtiyaçları vardı. Mevcut ürünlere ilave ürünler üretebilmek, mevcut ürünleri daha sağlık bir ortamda üretmelerini sağlamak hem de daha fazla üretim sağlamaları üzerine üretim anlamında proje desteği verme gayreti içerisinde olduk. Bu noktada sosyal gelişimi destekleme programı çerçevesinde 8 tane kadın kooperatifimizin başvurusunu aldık” dedi.

“Kadın Kooperatiflerinin talepleri doğrultusunda projeyi destekledik”
Kastamonu Valiliğinin yürütücüsü olduğu projede Çankırı ve Sinop Valiliklerinin de proje ortağı olduklarını belirten Dr. Genç, “Bu projemize Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Sosyal Yaşamı Destekleme Programı çerçevesinde destekledik. Projemizin de ismi ‘Kadınlar Birleşiyor, Batı Karadeniz Kalkınıyor’ oldu. Toplam 1 milyon 350 bin liralık bir bütçesi söz konusu, bunun 1 milyon 200 bin kısmını Kalkınma Ajansı olarak bizler destek sağladık, geri kalan 150 bin liralık kısmını da Valilik ve İl Özel İdarelerimiz nakdi olarak destek sağladılar. Projemizde üretimde kullanılacak makine ekipman alımları mevcut. Bunların tedarik süreçleri gerçekleştirildi ve bugün de teslimleri yapılıyor olacak. Projenin devamındaki projelerde de kadın kooperatiflerimizin kooperatiflerini tanıtabilmeleri açısından tanıtıcı videolar oluşturulması, ürünlerini dijital mecralarda satabilmeleri için ürün görselleştirme desteği, gıda ürünlerindeki raf ömrüyle ilgili barkod alımı gibi faaliyetlerimiz de bulunmakta. Bu projede emeği geçen bütün kurumlara teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Türkiye’de bir ilk olan kadın marangoz hanemizi kurduk”
Türkiye’de bir ilk olarak kadın marangoz hanesini kurduklarını söyleyen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ise bu tarz projelerin önemli olduğuna dikkati çekerek, “Kadın elinin değdiği her şey mutlaka daha derdi toplu hale dönüşüyor, daha güzelleşiyor. Özellikle Kastamonumuz için en önemli şeylerden bir tanesi kadınlarımızı sosyal hayatın içinde, iş hayatının içerisinde daha çok görmek. Bu anlamda da bu tarz projeleri mutlaka arttırmak geliştirmek. Bizde Belediye Başkanlığı olarak ilk günden beri bu yönde çalışmalar yaptık. Bunu ekonomiye kazandırmamız lazım, bu amaçla da Türkiye’de bir ilk olan kadın marangoz hanemizi kurduk. Kastamonu ahşabın başkenti diyoruz bu anlamda da unutulmaya yüz tutmuş, bir sürü kendimize ait baskılarımız var. Taş baskı türleri çok fazla ve bilinmeyen figürleri de müzemizden bulduk onları açığa çıkardık. Aynı zamanda artık, Dünya’da ülkelerin, bölgelerin değil, şehirlerin hatta ilçelerin yarış halinde olduğu bir döneme tanıklık ediyoruz. Dolayısıyla da ürettiğiniz her ürüne kendi mührünüzü vurmak zorundasınız. Ürettiğimiz şeylerde kendi mührümüzü vurabilmeliyiz ki bu Kastamonu işi diye bilinmeli. Kastamonu’da bu anlamda da derya deniz bir potansiyelimiz var” şeklinde konuştu.

“Kastamonu kadını bugüne kadar hep en önde oldu”
"Eportal" satış sitesi üzerinden kadınların yapmış oldukları ürünlerini pazarlayabilmeleri için satış sitesi oluşturduklarını belirten Başkan Vidinlioğlu, “Ne kadar çok arttırırsak, ne kadar çok pazarlayabilirsek, hanımları o kadar çok ekonomiye kazandırmış olacağız. Onun için bu tarz faaliyetler ve bu tarz projeler hepimiz için önemli ve anlamlı, biz yine belediye olarak her daim yanınızdayız, her türlü desteği vermeye hazırız. Kastamonu kadını, Cumhuriyeti kuran iradeden tutunda bugüne kadar hep en önde oldu ve en önde olmasına da yine sizlerin aracılığı ile devam edecek inşallah” ifadelerini kullandı.

“1 milyon 350 bin lira civarında bir bütçesi var”
Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Üretim ve İşletme Kadın Kooperatifi Başkanı Serpil Durgut ise kadınların güçlenmesi için bu tarzdaki kooperatiflerin büyük öneme sahip olduğunu gfurguladı. Kadın kooperatiflerini her zaman destekleyeceklerini söyleyen Vali Avni Çakır da, üretim yapan kadınlara verilen desteklerin önemli olduğuna dikkat çekerek, “Geçen sene yapmış olduğumuz proje kabul oldu ve uygulamaya geçecek. 1 milyon 350 bin lira civarında bir bütçesi var. Merkezde 2, İhsangazi, Taşköprü ve Araç’ta kadın kooperatiflerimiz bu projede yer alıyor” dedi.
Konuşmaların ardından İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü personeli Merve Nur Kaya, proje ile ilgili sunum yaptı. Sunumun ardından kadın kooperatiflerine talepleri doğrultusundaki malzemelerin dağıtımları yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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