Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel kutlu, artan korona virüs vaka sayıları ile ilgili vatandaşları uyararak aşı olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Kutlu, Kastamonu’da artan korona virüs vaka sayıları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Temmuz ayı itibari ile vaka sayılarında ciddi bir artışın gözüktüğünü belirten Kutlu, vatandaşların aşı olması gerektiğini belirtti.

Hastanelere yatışlarda ve vaka sayılarındaki artışı önlemede aşının büyük öneme sahip olduğunu belirten Kutlu, “Dünya ve Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de Covid19 vaka sayıları tekrar artış göstermektedir. Yaşadığımız şehir Kastamonu ‘da da Haziran ayı sonu ve Temmuz ayı başı itibariyle, özellikle Kurban Bayramı hareketliliği ile birlikte vaka sayılarımızda artış izlenmektedir. Aşı olma noktasında mevcut Covid19 aşılarımız pandemiyi sonlandırmada, vaka sayılarının azalması, hastaneye yatış ve ölüm oranlarının azaltılmasında kanıtlanmış, güvenilir bir aşı olduğu biliniyor, vatandaşlarımıza aşılarını yaptırmalarını, eksik olan aşılarını ve hatırlatma dozları varsa yaptırmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

Vaka sayılarındaki artış ile birlikte aşıya da ilginin arttığını belirten Kutlu, “Sayın Bakanımız Fahrettin Koca’nın, vatandaşlarımızı aşı olmaya davet etmesi ve vaka sayılarının artışı sebebiyle vatandaşlarımızın aşıya olan ilgisi arttı. 12 yaş üstü tüm vatandaşlarımıza, özellikle de 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza aşı olmalarını ve hatırlatma dozlarını zamanında yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Vatandaşlarımıza kapalı ortamlarda uzun süre kalmamalarını, bireysel korunma tedbirlerine azami oranda özen göstermelerini, kapalı ortamlarını sık sık havalandırmalarını, hijyen kurallarına uymalarını, el hijyenine uyulmasını ve özellikle eksik olan aşılarının tamamlanmasını tavsiye ediyoruz. Bizler, ülkemizin sağlık ordusu olarak sizlerin sağlığını önemsiyoruz. ‘Her şeyin başı sağlık, sağlığın başı aşı’ diyoruz. Vatandaşlarımızı tüm sağlık kuruluşlarımıza Covid19 aşılarını olmaya bekliyoruz” diye konuştu.

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