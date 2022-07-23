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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cip şarampole yuvarlandı: 1 ölü

İHA

Cip şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Kastamonu’nun Araç ilçesinde şarampole yuvarlanan cipte bulunan 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Kastamonu’nun Araç ilçesi D030 karayolu Balçıkhisar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaaddin Olgun (55) idaresindeki 34 PU 9775 plakalı araç, Kastamonu istikametinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole yuvarlandı. Kazada araç içerisinde yolcu olarak bulunan Saniye Olgun (76), olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Saniye Olgun'un cenazesi morga kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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