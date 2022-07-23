Tosya 2. İpekyolu Fuarı Ağustos ayında düzenlenecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 2’ncisi düzenlenecek olan Tosya İpekyolu Fuarı 1219 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz yıl D100 Kenarında kurulan Tosya İpekyolu Fuarı bu yıl ikinci kez düzenlenecek. Yeni Metal Sanayi Sitesi yanında kurulacak olan Tosya İpekyolu Fuarı 1219 Ağustos 2022 tarihleri arasında 2.si düzenlenecek.

Tosya Belediyesi organizasyonunda gerçekleştirilecek olan fuara kayıtlar başladı. 2’nci Tosya İpekyolu Fuarı’na katılmak isteyen ve stant açmak isteyen esnaflar 3 Ağustos 2022 tarihine kadar Tosya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne kayıt yaptırabilecekler.

İpekyolu Fuarı kayıtlarına ilişkin Tosya Belediyesi’nden yapılan açıklamada; “Bu yıl 2. kez düzenlenecek olan İpek Yolu Fuarında stant kiralamak isteyen esnaflarımızın 3 Ağustos Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.