Devrekani Belediye Başkanı Altıkulaç, korona virüse yakalandı

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Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, sosyal medya hesabından korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Başkan Altıkulaç, şu ifadelere yer verdi:

“Kıymetli hemşehrilerim, rahatsızlığım nedeni ile yaptırmış olduğum Covit19 testi pozitif çıkmıştır. Sağlık durumum iyi olup 7 günlük karantina süremde Belediye Başkanlığına Belediye Meclis üyemiz İzzet Demirtaş hocam vekalet edecektir. Sizlere saygılarımı sunuyorum. Allaha emanet olunuz.”

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