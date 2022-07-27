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Köprüsü yıkılan köylüler, ağaç köklerinden yaptıkları patika yol ile karşıya geçiyor Sel sebebiyle yıkılan köprü, iki köyü birbirinden ayırdı

İHA

Köprüsü yıkılan köylüler, ağaç köklerinden yaptıkları patika yol ile karşıya geçiyor Sel sebebiyle yıkılan köprü, iki köyü birbirinden ayırdı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde 27 Haziran’da yaşanan sel felaketinde köprüleri yıkılan köylüler, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çay üzerine kurdukları merdiven ve ağaç köklerinden yaptıkları patika yolu kullanarak karşıya geçebiliyorlar.
Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Gündoğan ve Danışman köyleri arasında kalan Ummay Çayı üzerindeki Danışman Köprüsü, 27 Haziran’da yaşanan sel felaketinde yıkıldı. Birçok köyün bağlantısını oluşturduğu öğrenilen köprü, aynı zamanda vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ilçe merkezine gitmek üzere kullandıkları köprü olduğu belirtildi. Ayrıca köylüler, bu köprüyü kullanarak mezarlıklarına ve tarlalarına gittikleri ifade edildi.

27 Haziran’da Kastamonu’da 14 ilçenin etkilendiği sel felaketinde köprünün yıkılmasıyla birlikte köylüler, çaya inebilmek için duvarlarına merdiven yerleştirdi. Merdiven ile çayın içerisine inen köylüler, çayda biriken ağaç köklerini de kullanarak patika yol yaptılar. Bu patika yolu da yürüyerek geçen köylüler, yine çayın duvarına yaptıkları ahşap merdiven ile çaydan çıkıyorlar. Merdiven ve patika yol sayesinde çayı geçebilen köylüler, ihtiyaçlarını bu sayede görebiliyor. Köylüler, yıkılan köprülerinin yerine kalıcı hem aracın hem de yayanın geçebileceği köprü yapılmasını talep etti.
Cide Gündoğan Köyü Dernek Başkanı Ensar Zengin, 27 Haziran’da yıkılan köprünün bölgedeki bir çok köyü birbirine bağladığını belirterek, “Bu köprü sayesine hem tarlamıza hem mezarlıklarımıza hem de ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ilçe merkezine gidiyorduk. Fakat köprümüz yıkılınca mağdur olmaya başladık” dedi.
Şu anda köprüleri olmadığından dolayı Ummay Çayı’ndan geçebilmek için ahşaptan merdiven yaparak duvarlara yerleştirdiklerini ve çay içerisine de ağaç köklerinden patika yol yaptıklarını söyleyen Zengin, “Şu anda ihtiyaçlarımızı bu şekilde geçici de olsa karşılıyoruz. Köprünün yeniden araç geçişine uygun olarak yapılmasını ve köprünün bir daha bu hale gelmemesi için setlerin çekilmesi için yetkililerden yardım bekliyoruz. Bugün burada hastası, cenazesi, esnafı, tarlası olan köylüler var. Köprü yıkıldığı için vatandaşlar ulaşımda zorluk çekiyor, cenazelerini defnedemiyor. Mezarlığında ihtimal selden gitme tehlikesi var. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Köprünün araç ve insan geçişine uygun olarak yapılıp acilen bir çözüm getirilsin istiyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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