Freni boşalan moloz yüklü hafriyat kamyonu devrildi: 3 yaralı

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Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde freni boşalan moloz yüklü hafriyat kamyonunda bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu’nun İnebolu ilçesi Kastamonuİnebolu karayolu Taşoluk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Savaş Ünlü idaresindeki 06 CSS 208 plakalı moloz yüklü hafriyat kamyonu, freninin boşalması neticesinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada hafriyat kamyonunda bulunan sürücü Savan Ü. ile araçta yolcu olarak bulunan Osman Ç. ve Ali K. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak kaza yerinde incelemelerde bulundu.

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