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5 milyon TL’ye mal olacak engelsiz yaşam merkezinin temeli atıldı Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu: “Özel bireyli ailelerin sorununu, temelini attığımız bu binayla gidermiş oluyoruz”

İHA

5 milyon TL’ye mal olacak engelsiz yaşam merkezinin temeli atıldı Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu: “Özel bireyli ailelerin sorununu, temelini attığımız bu binayla gidermiş oluyoruz”

Kastamonu’da 5 milyon 250 bin liraya mal olacak ve özel bireyli ailelerin sorunlarına çözüm bulacak engelsiz yaşam merkezinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Temel atma töreninde konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, özel bireyli ailelerin sorununu bu binayla giderdiklerini belirterek, “Artık ‘bizim’ diyebilecekleri bir binaya özel bireyli ailelerimizi kavuşturmuş oluyoruz” dedi.
Kastamonu Belediyesi tarafından Kuzeykent Mahallesi’nde inşa edilecek olan engelsiz yaşam merkezi binasının temeli atıldı. 5 milyon 250 bin liraya mal olacak Engelsiz Yaşam Merkezinin temel atma töreninde konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, uzun zamandır hayalini kurdukları projeyi hayata geçirmek için bugün startını verdiklerini kaydetti.
Engelsiz yaşam merkezini iki dönüm alan üzerinde kurduklarını söyleyen Başkan Vidinlioğlu, “700750 metrekarelik kullanım alanı olan bir engelsiz yaşam merkezi olacak. Geldiğim günden beri problemlerini dile getiriyor sevgili kardeşlerim, biz de çözme noktasında irade gösteriyoruz. Bizden önce de Kuzeykent’ten bir yerin Belediye tarafından kirası ödenerek engelli kardeşlerimizin kalmaları olanağı sağlanıyordu fakat bu iş kira ile dönecek gibi değil rahat edecekleri, sahiplenecekleri, ‘bizim’ diyebilecekleri bir mekanları olsun istedik. Aynı zamanda daha büyük çaplı merkezi hükümetimizin de engelsiz yaşam merkezi projesi var. İnşallah en kısa zamanda her ikisini de hayata geçiririz. Böylece Kastamonu’da bu problemi tamamıyla ortadan kaldırmış oluruz. Tabii bu sosyal projeler çok önemli çünkü artık insana dokunmak lazım. Devletin yaşaması için insanın var olması lazım. İnsan olmadan devletin de bir kıymeti yok, kime hizmet vereceksiniz. Önemli olan halka hizmet, halkla birlikte her şeyin üzerinden gelebilirsiniz. Devlet, millet dayanışmasını ne kadar önemli olduğunu her fırsatta gösteren bir toplumuz. Hiç teşkilatsız, devletsiz kalmamışız. Hep özgürlüğümüze düşkün olmuşuz, hep özgür olmuşuz, hiç bağlı kalmamışız. Bazen bağlı kalmamak adına 40 çeri ile devlete başkaldırmışız. Onun için birey çok önemli, bireyin özgürlüğü çok önemli. Bireyin kendisini rahat hissedeceği, kendi özgür adımlarını atabileceği ortamlar çok önemli. O yüzden olabildiğince rahat edebilecekleri, kendilerine sahip çıkacakları, kendilerini rahat hissedip üretmeye başlayacakları mekanları oluşturmak biz idarecilerin boyunlarının borcu. Hem gençleri kötü alışkınlıklardan korumak hem de onları ve ülkemizi geleceğe hazırlamak adına bu tür sosyal projeler çok önemli. Bunlardan birkaçını hayata geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz. En baştan beri istediğim mahalle kültürünü yaşatmak adına mahalle evleri yaptık. O amaçla kullanılacak başka mahalle evlerini de hayata geçireceğiz. Kütüphane, kreşi hayata geçirdik. İnşallah yakın zamanda Mehmet Akif’te bir kreş ile oranın çok ihtiyacı olan pazar yerinin temelini atacağız. Yaşlı Bakım Merkezi’miz bitmek üzere, inşallah onu da en kısa sürede faaliyete geçireceğiz. Dolayısıyla sosyal projeler insanımızı dokunan projeler, onların hayatına güzel şeyler katan projeler. Biz de bu anlamda hem öneriler doğrultusunda hem de bizim önceden hazırladığımız projeler doğrultusunda bunları yapmaya devam edeceğiz. Bir ve beraber üstesinde gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok. İnşallah temelini atacağımız Engelsiz Yaşam Merkezi’nin en kısa sürede de birlikte açılışını yaparız” ifadelerini kullandı.

“Bizim için bir hayal gerçekleşmiş oluyor”
Yıllardır engelsiz yaşam merkezi kurulması için mücadele verdiklerini söyleyen Kastamonu Özel Bireyler ve Aile Dayanışma Derneği Başkan Huriye Boyraz ise, “Kastamonu da yıllardır mücadele verdiğimiz ve en çok ihtiyacımız olan engelsiz yaşam merkezin bu mübarek günde temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Her geçen gün artan bir potansiyelimiz var ama Kastamonu da bu acil bir ihtiyaçtı. Annelerimiz hastalandığında, yarım saat olsun bırakabilecekleri kimseleri yoktu. Bütün gece uyumadım gerçek mi acaba diye, çok mutluyuz. Engelsiz yaşam merkezini Kastamonu’ya kazandıran Belediye başkanı Galip Vidinlioğlu, tüm emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kastamonu da yaşayan özel bireylerimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.
Konuşmaların ardından dua edilerek kurban kesildi. Ardından Başkan Vidinlioğlu, törene katılan diğer davetliler, özel birey ve aileleriyle birlikte Engelsiz Yaşam Merkezinin temelini attı. Ayrıca törenin ardından katılımcılara ikramda bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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