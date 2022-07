39 bin nüfuslu Tosya ilçesi Karadeniz'in en iddialı festivaline hazırlanıyor Belediye Başkanı Kavaklıgil, farkındalık için Down Sendromlu Emrullah ile kamera karşısına geçti Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil: "Karadeniz Bölgesinin en iyi festivalini Tosya olarak biz gerçekleştireceğiz"

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Ağustos ayında düzenlenecek Tosya İpekyolu Fuarı ve Tosya Uluslararası Pirinç ve Kültür Festivalini tanıtan Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, "İddia ediyoruz, bu sene Karadeniz Bölgesi'nin en iyi festivalini Tosya olarak biz gerçekleştireceğiz" dedi.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavakligil, 1219 Ağustos ve 2528 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Tosya İpekyolu Fuarı ve Tosya Uluslararası Pirinç ve Kültür Festivali öncesinde basın mensupları ile bir araya gelerek fuar ve festival hakkında bilgi verdi. Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Tabakoğlu ile birlikte düzenlediği basın toplantısında konuşan Başkan Kavaklıgil, Tosya tarihinin en büyük festivaline hazırlandıklarını söyledi.



"İlçemiz için çok büyük kazanım olacağını düşünüyorum."

Fuar ile ilgili bilgiler veren Kavaklıgil, "Geçen sene 1’incisini tertip etmiş olduğumuz İpekyolu Fuarımızı Ağustos ayının 12’si ve 19’u arasında gerçekleştireceğiz. Tabi burada bir emek var. Dün, 'Tosya Yolundan nasıl faydalanacağız' diye bir çok soru varken, bugün en azından 7 gün de olsa, 1 haftada olsa, 2 hafta da olsa kendimizi tanıtma, anlatma, Tosyamızın güzelliklerini yoldan geçen insanlarımıza anlatma fırsatını buluyoruz. Bunun da ilçemiz için çok büyük kazanım olacağını düşünüyorum. Burada başta Tosyalı hemşerilerimiz, Tosyalı esnafımız, üreten vatandaşlarımız olmak kaydıyla bu oluşumlara sahip çıkmalarını, belediye öncülüğünde gerçekleştirdiğimiz bu fuar alanımızdaki ticari faaliyetlere sahip çıkmalarını, katılmalarını, bizimle beraber yol yürümelerini kendilerinden talep ediyorum" dedi.



"Pirinç Tosya’nın vazgeçilmezi"

23’ncü Uluslar arası Tosya Kültür ve Pirinç Festivali ile ilgili de bilgi veren Başkan Kavaklıgil, "Biliyorsunuz, bir gün önce sanatçılarla alakalı bir afişimizi paylaştık. Biz iddia ediyoruz bu sene düzenlediğimiz Kültür ve Pirinç Festivalimiz Karadeniz Bölgesi'nin en iddialı festivali olacak. Sadece bunu sanatçı anlamında düşünmeyin. Programımızı, içerisindeki birçok paydaşla, birçok güzellikle daha zengin hale getirmeye çalıştık. Pirinç Tosya’nın vazgeçilmezi, ama gelişen tarımda yerimizi bulmak zorundayız ve alternatif tarımda yerimizi bulmak zorundayız. Yeni pirinç tekniklerini öğrenmek zorundayız. İşte damlama sulamalar ve başka teknikler var. Nasip olursa bunlarla ilgili de sempozyum tarzında, konferans tarzında bir organizasyon gerçekleştireceğiz. Yine okçulukla alakalı bir yarışmamız gerçekleşecek. Ortaokul ve liselerimizle ilgili Cumhuriyet Koşumuz gerçekleşecek. Kadınlarımıza özel iğne oyası ve kese üzerine nakış işleme yarışması tertip edeceğiz. Biliyorsunuz ki dokumacılık Tosyamızda çok ileri bir seviyede ve kadınlarımız gerçekten bu işin meraklısı ve ustası. Onlarla ilgili yarışma yapacağız. Nasip olursa yine bu sene çocuklarımızı sünnet ettiriyoruz. Sünnetle ilgili de sünnet şölenimiz devam edecek. O bölgede yemek ikramlarımız var. Cumhuriyet Meydanında pilav yarışması düzenleyeceğiz. Pirincin başkenti dersek, pirinç festivali yaparsak pirinçle alakalı bir yarışma olmalıdır diye düşündük" şeklinde konuştu.



"Karadeniz Bölgesinin en iyi festivalini Tosya olarak biz gerçekleştireceğiz"

estival çerçevesinde kitap fuarı düzenleneceğini belirten Kavaklıgil, "Bu da güzel olacağı kanaatindeyim. Yine bando takımı gösterisi, mehter takımı gösterisi olacak. 'Aksiyon time' diye bir ekip var. Yani dolu dolu, her günü, her anı ciddi anlamda profesyonel ekiplerle organize edilmiş ve gelen sanatçılardan tutun diğer bileşenleriyle beraber işin ehli insanlarla tertip edilebilecek bir festivalimiz var. 23’ncüsünü yapıyoruz. Derya Uluğ, Öykü Gürman, Bengü, Ziynet Sali, Veli Erdem, Abdullah Civliz, Burak Bulut, Kurtuluş Kuş, Vira Cemal gelecek sanatçılarımız. Programın 4 günlük sunucusu da Mesut Yar. İddia ediyoruz, bu sene Karadeniz Bölgesinin en iyi festivalini Tosya olarak biz gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.



Toplantıda anlamlı farkındalık

Öte yandan, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, farkındalık oluşturmak amacıyla basın toplantısında kamera karşısına Down Sendromlu Emrullah Erki ile geçti. Yaklaşık yarım saat süren basın toplatışında Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil’in yanından ayrılmayan Emrullah Erkçi, Kavaklıgil'in sözlerini tekrarladı.

Basın toplantısı sonrasına İHA muhabirine konuşan Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, "Biz Emrullah kardeşimizle seçim döneminden bugüne kadar beraberiz. Sizler de buna zaman zaman şahitlik ediyorsunuz. O bizim ağabeyimiz, kanımız, canımız. Bugünkü programımıza eşlik edince kendisine dedim ki seni sadece benimle gezerken gören insanlar değil, bütün bizi izleyen vatandaşlarımız görsün. Bu sebeple basın toplantısını birlikte yaptık" dedi.

Basın toplantısının sonunda Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve Down Sendromlu Emrullah Erki birlikte fotoğraf çektirdi.

