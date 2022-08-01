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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu’nun Haziran ayı dış ticaret istatistikleri açıklandı

İHA

Kastamonu’nun Haziran ayı dış ticaret istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı tarafından Haziran ayının dış ticaret istatistikleri açıklandı. Dış ticaret istatistiklerine göre, 2022 yılı Haziran ayında Kastamonu’dan yapılan ihracat 39 milyon 787 bin dolar olarak açıklandı. Kastamonu’da ihracat, geçen yılın Haziran ayına göre yüzde 20,5 azalırken, 2022 yılı Haziran ayındaki ithalatı ise 20 milyon 828 bin dolar olarak açıklandı. Aylık ithalat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 93,0 arttı.
TÜİK Haziran ayının dış ticaret istatistikleri açıklandı. Açıklanan verilere göre, Kastamonu’da Haziran ayında yapılan ihracat 39 milyon 787 bin dolar olarak açıklandı. Haziran ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,5 azaldığı görüldü. Kastamonu’nun haziran ayındaki ithalatı ise 20 milyon 828 bin dolar olarak açıklandı. Aylık ithalat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 93,0 arttı.
Dış ticaret hacmi 60,6 milyon dolar oldu
Açıklanan verilere göre, Kastamonu’da mevcut aydaki ithalat ve ihracat verileri toplanarak hesaplanan dış ticaret hacmi Haziran ayında 60 milyon 615 bin dolar oldu.

En fazla ihracat “Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı” ürün grubunda gerçekleşti
Dış ticaret istatistikleri verilerinde Haziran ayında Kastamonu’dan gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde aylık toplam ihracatın yüzde 30,3’üne denk gelen 12 milyon 58 bin dolar ile “Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı” ürün grubu, 10 milyon 366 bin dolar ile “Kimyasal gübre ve azotlu bileşiklerin imalatı” ürün grubu ve 5 milyon 899 bin dolar ile “Materyallerin geri kazanımı” ürün grubu yer aldı. Haziran ayında Kastamonu’dan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 48 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşti. İthalat ise 64 farklı ürün grubunda gerçekleşti. İthalatın ilk üç sırasında 8 milyon 868 bin dolar ile “Kimyasal gübre ve azotlu bileşiklerin imalatı” ürün grubu, 3 milyon 819 bin dolar ile “Maden, taş ocağı ve inşaat makineleri imalatı” ürün grubu ve 1 milyon 818 bin dolar ile “Diğer özelamaçlı makinelerin imalatı” ürün grubu yer aldı.
İhracatta Romanya ilk sırada yer alırken, ithalatta ilk sırada Rusya Federasyonu yer aldı
Yayımlanan dış ticaret istatistiklerinde Haziran ayında Kastamonu’dan 55 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup ilk sırada 7 milyon 600 bin dolar ile Romanya yer aldı. En fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci ülke 5 milyon 904 bin dolar ile Belçika olurken üçüncü sırada
5 milyon 167 bin dolar ile Birleşik Krallık oldu. Haziran ayında Kastamonu’ya yapılan ithalatta ise ilk sırada 8 milyon 915 bin dolar ile Rusya Federasyonu yer aldı. İkinci sırada 3 milyon 820 bin dolar ile İsveç ve üçüncü sırada 2 milyon 219 bin dolar ile İtalya yer aldı. Haziran ayında Kastamonu’ya 39 farklı ülkeden ithalat gerçekleşti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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