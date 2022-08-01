Çürüyen dut ağacı, park halindeki aracın üzerine devrildi

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde çürüyen dut ağacı, park halindeki kullanılmayan aracın üzerine devrildi. Yaşanan olayda araçta hasar oluştu.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde Aşağı Hatıpbağı Mahallesi’nde Anadolu Lisesi Öğrenci Pansiyonu arkasında çürüyen dut ağacı, park halindeki kullanılmayan aracın üzerine devrildi. Ağacın aracın üzerine devrilmesi sonucu otomobilde hasar oluştu. Olayda yaralanan olmadı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.