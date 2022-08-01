Çürüyen dut ağacı, park halindeki aracın üzerine devrildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde çürüyen dut ağacı, park halindeki kullanılmayan aracın üzerine devrildi. Yaşanan olayda araçta hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde Aşağı Hatıpbağı Mahallesi’nde Anadolu Lisesi Öğrenci Pansiyonu arkasında çürüyen dut ağacı, park halindeki kullanılmayan aracın üzerine devrildi. Ağacın aracın üzerine devrilmesi sonucu otomobilde hasar oluştu. Olayda yaralanan olmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.