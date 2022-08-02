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İlk muhtarlık seçiminin yapıldığı Kastamonu'da önemli proje Bu proje ile muhtarlar için onlarca faaliyet düzenlenecek

İHA

İlk muhtarlık seçiminin yapıldığı Kastamonu'da önemli proje Bu proje ile muhtarlar için onlarca faaliyet düzenlenecek

İlk muhtarlık seçiminin yapıldığı Kastamonu'da, muhtarlara yönelik gerçekleştirilecek onlarca etkinlik, kültürel faaliyet ve eğitimlerin yer aldığı proje başladı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen “Muhtarlar Gelişiyor Kastamonu Değişiyor” projesi başladı. Projenin açılış programı, Kastamonu Muhtarlar Derneği tarafından Mimar Vedat Tek Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. İlkyardım kursundan halk oyunları gösterimine kadar muhtarların yer alacağı onlarca faaliyetin bir arada toplandığı "Muhtarlar Gelişiyor Kastamonu Değişiyor" projesi çerçevesinde iş ve sosyal hayatta iletişim, yangın, Kastamonu yöresel halk oyunları kursu, afet bilinci, drama orman yangınları ile ilgili eğitim verilecek kurslar yer alacak. Ayrıca projede AFAD gönüllülük çalışması, Kızılay gönüllülük çalışması, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Deniz Zaferi, Dünya Çevre Günü, Dünya Kadınlar Günü, 19 Ekim Dünya Muhtarlar Günü etkinlikleri ve almanak hazırlanması gibi onlarca etkinlik, yer bulacak.
Muhtarlar Gelişiyor Kastamonu Değişiyor projesinin açılış programına, Kastamonu Valisi Avni Çakır, İçişleri Bakanlığı Muhtarlar Dairesi Başkanı Ahmet Dalkıran, Kastamonu Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta, Kastamonu Muhtarlar Derneği Muammer Yapıcıoğlu’nun yanı sıra, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

“Kastamonu muhtarlık tarihi ve idare tarihi açısından çok özel bir şehir“
Kastamonu’nun muhtarlık tarihi açısından çok özel bir şehir olduğunu vurgulayan İçişleri Bakanlığı Muhtarlar Dairesi Başkanı Ahmet Dalkıran ise, “Kastamonu muhtarlık tarihi ve idare tarihi açısından çok özel bir şehir. Biz Bakanlık olarak özellikler muhtarlıklarımızın son dönemde özellikle bu projeler vasıtasıyla kendi görev alanlarını daha kurumsal, koordineli bir şekilde toplum yararına projeleri önümüze getirmelerinden dolayı çok ciddi mutluluk duyuyoruz. Bu proje, Kastamonu özelinde, muhtarlarımız üzerinde mevcut olan görevlerini daha koordineli bir şekilde diğer kurum ve kuruluşlar ile entegreli olarak onlardan da öğrenecekleri yeni bilgileri hayata geçirecekler. Bu projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

"Bu proje Kastamonu’yu Türkiye’ye duyuracak proje"
Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kastamonu Muhtarlar Derneği Başkanı Yapıcıoğlu, Kastamonu’yu Türkiye’ye duyurmayı amaçladıklarını söyleyerek, “Kadim şehir Kastamonu tarihte ilklerin şehridir. Bugün 125 üyesi olan Kastamonu Muhtarlar Derneği 3 yıldır üst üste proje yapmaktadır. 'Muhtarlar Gelişiyor Kastamonu Değişiyor' adındaki projemiz Kastamonu’daki sadece bağlı bulunduğu dernek üyelerine değil, il ve ilçelerdeki bütün muhtarlara hitap eden ve ilimiz dışındaki 80 ile Kastamonu’yu duyuracak olan etkinliklerle dolu bir proje. Kastamonu’muza hayırlı ve uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

"Projenin eğitim ve gelişime katkıları oldukça fazla"
Kastamonu Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt ise, "Hiç şüphesiz ki muhtarlarımız bizim demokrasimizin en önemli parçalarından bir tanesidir. Onları bizim mahallelerimizdeki, köylerimizdeki gözümüz kulağımızdır. Onlarlar kurduğumuz yolu yaptığımız iş birliği şehrimizin gelişimi ve değişimi noktasında büyük önem arz etmektedir. Bu noktadan yaklaşıldığında Muhtarlar Değişiyor Kastamonu Geliyor projesi çok büyük önem arz etmektedir. Proje ile birlikte muhtarlarımız ve azaların kişisel ve mesleki gelişimini eğitimlerle sanatsal ve kültürel faaliyetlerle destekleyip çevre , iklim değişikliği ve suyun korunması, kadına şiddet gibi toplumsal konularda çalışmalar yürütmelerini sağlamak amaçlanırken böyle bir eğitim ve gelişime katkıları oldukça fazladır. Kastamonu Belediyesi olarak muhtarlarımız bizim için çok önemli değerlerdir, onlar bizim gözümüz ve kulağımızdır. Muhtarlarımız bizim için çok değerlidir” şeklinde konuştu.

"Türkiye’deki ilk muhtarlık seçimi yapmış il Kastamonu’dur"
Proje ile ilgili konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, “Bu proje Kastamonu’ya en çok yakışan projelerden bir tanesi. Çünkü Kastamonu denilince burası Osmanlı sancak merkezi muhtarlarıyla yerel yönetimi en canlı yaşandığı merkezlerden bir tanesi. Türkiye’deki ilk muhtarlık seçimi yapmış il Kastamonu’dur. Dolayısıyla Kastamonu bu konudaki en köklü illerden bir tanesidir. Bu konuda ortak bir istişarelerimiz ile bir proje yapmak ortaya doğdu” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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