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‘1915 Şerife Bacı Torunu Çanakkale’ye Gidiyor’ temasıyla organize edilen gezide ilk kafile yola çıktı Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu; “Kastamonu’da Çanakkale ruhu her zaman yaşayacak”

İHA

‘1915 Şerife Bacı Torunu Çanakkale’ye Gidiyor’ temasıyla organize edilen gezide ilk kafile yola çıktı Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu; “Kastamonu’da Çanakkale ruhu her zaman yaşayacak”

Kastamonu Belediyesi tarafından ‘1915 Şerife Bacı Torunu Çanakkale’ye Gidiyor’ temasıyla organize edilen Çanakkale gezilerine başlandı. Bu çerçevede 100 kişilik ilk kafile Kastamonu Belediyesi önünden hareket etti.
Kastamonu Belediyesi kültür gezilerini Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’nun talimatlarıyla başlattı. Kastamonu Belediyesi düzenlenecek gezilerde ilk durağın Çanakkale olacağını geçtiğimiz hafta “1915 Kastamonulu Vatan Kalbinin Attığı Topraklara gidiyor” sloganıyla duyurmuştu.
Bu doğrultuda 100 kişilik ilk kafile Kastamonu Belediyesi Hizmet Binası önünden Çanakkale’ye hareket etti. İlk kafileyi Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu uğurladı. Başkan Vidinlioğlu, kafilenin en küçük üyesine temsili olarak hazırlanan Kastamonu toprağını takdim etti.
Başkan Vidinlioğlu, burada yaptığı açıklamada, “Bilinsin istedik ki, bu topraklarda yetişen, yetişmiş ve yetişecek tüm canlar Çanakkale ruhunu yaşadı, yaşıyor ve yaşayacak.” dedi.
Belediye Başkan Yardımcısı Resul Köprülü ile birlikte Çanakkale kafilesiyle sohbet eden Belediye Başkanı Vidinlioğlu, vatandaşların heyecanının Çanakkale ruhunun şehrimizde dün gibi diri ve canlı olduğunun ispatı olarak açıkladı.
Kastamonu’nun Çanakkale’de en fazla şehit veren illerden biri olduğunun da altını çizen Başkan Vidinlioğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Çanakkale dendiğinde akla ilk gelen illerin başında Kastamonu vardır. Ecdadın mukaddes hatırasını Şerife Bacı’nın torunları da görsün istedik. Bu doğrultuda Şerife Bacı’nın 1915 Torununa Çanakkale Gezisi temasıyla gezimizi düzenledik. Kastamonu tarihinin her safhasında milletinin, ülkesinin ve devletinin hep yanında olmuştur. Büyük bedeller ödemiştir. Bu mukaddes topraklarda yetişen nice isimli isimsiz kahramanlara bizlerin birlik ve beraberliğimizi daim kılma ve hatıralarını yaşatma borcumuz vardır. İnşallah kazasız belasız şekilde ilk kafilemiz Çanakkale’ye gidip gelecektir.
Türk Milleti, Çanakkale mücadelesiyle Kurtuluş’un fitilini ateşlemiştir. Değerleri uğruna serden geçen bu aziz millet daima muzaffer kalacaktır. Bu düşüncelerle kutlu vatan topraklarında huzur içinde yatan ve bizim varlık nedenimiz olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; millî ve manevi değerleri uğruna serden vazgeçmiş bütün kahramanlarımızı rahmetle, minnetle, hürmetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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