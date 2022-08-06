Kastamonu'da köpeklerin saldırdığı 3 yaşındaki Miraç yaralandı



Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ (Kastamonu), (DHA)KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde 3 yaşındaki Miraç Alabaş, parkta oyun oynarken sokak köpeklerinin saldırısında yaralandı.

Simge Alabaş, oğlu Miraç Alabaş'ı dün mahalledeki parka götürdü. Miraç Alabaş'a, parkta oyun oynarken yanına yaklaşan sokak köpekleri saldırdı. Annesinin koşarak kurtardığı Miraç, taksiye bindirilip, Taşköprü Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yüzünden ve sağ gözünden yaralanan Miraç Alabaş, ilk müdahalesinden sonra da Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi ve tedavi edilerek taburcu edildi.

Anne Simge Alabaş, oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Bayramda tatil için Tekirdağ'dan memleketleri Taşköprü'ye geldiklerini belirten Simge Alabaş, "Dün meydan parkında otururken bir anlık dalgınlığımıza geldi. Orada köpekler varmış, biz görmedik ve köpek bir anda çocuğumu ısırdı. Biz koştur koştur hemen taksiyle hastaneye gittik. Orada müdahale edildi. Şimdi durumu iyi çok şükür" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kastamonu Hüseyin DOĞAN

2022-08-06 16:01:31



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