Silahla birbirlerini yaralayıp, hastaneye kendi araçlarıyla gittiler

Hüseyin DOĞAN/ KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde, tartışma sonrası birbirlerine ateş açan 2 kişi yaralandı. İki yaralı da hastaneye kendi araçlarıyla gitti.
Olay, akşam saatlerinde Taşköprü ilçesi Mustafa Sıtkı Erkek Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.A. ile C.K. arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Birbirlerine ateş açan iki kişi de yaralandı. Kendi araçları ile Taşköprü Devlet Hastanesi'ne giden Ş.A. ile C.K., buradaki ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu / Tasköprü Hüseyin DOĞAN
2022-08-09 00:38:48
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