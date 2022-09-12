Kastamonu'da kamyon şarampole devrildi: 1 ölü

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Mehmet SALMAN/CİDE (Kastamonu), (DHA)KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Kastamonu-Cide karayolu üzerinde meydana geldi. Munip Temel (59) idaresindeki mıcır yüklü 37 ABN 914 plakalı kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Temel, Cide Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sürücü Temel, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu / Cide Mehmet SALMAN

2022-09-12 19:33:20



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