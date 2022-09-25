Ilgaz'a tırmanırken fenalaşan dağcı, hayatını kaybetti

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU(DHA)KASTAMONU-Çankırı arasındaki Ilgaz Dağı tırmanışında fenalaşan Muammer Kılıç (43), sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Zonguldak'tan Kastamonu'ya gelen Muammer Kılıç, sabah erken saatlerde arkadaşları ile 2 bin 587 rakımlı Ilgaz Dağı'nda tırmanışa geçti. Kılıç, öğle saatlerinde zirveye yaklaştıktan sonra fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ancak arazinin dik ve engebeli olması nedeniyle ekipler bölgeye ulaşmakta güçlük çekti. Yaklaşık 1 saat sonra arazi aracıyla bölgeye ulaşan ekipler, Kılıç'a müdahale etti. Kılıç, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ
2022-09-25 14:50:21
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