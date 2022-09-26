Kastamonu'da kayıp balıkçı için denizde ve karada arama 



Mehmet SALMAN/ KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, balık tutmak için denize açıldıktan sonra boş kayığı kıyıya vuran Doğan Çelen'i (39) arama çalışmaları, 2'nci günde de sürdürüldü. Denizde botlarla su altı taraması, karadan sahil şeridinde arama çalışması yapıldı.

Balıkçı Doğan Çelen, dün İlyasbey köyündeki limandan denize açıldı. Kendi teknesi ile balık tutmak izin açılan Bayram Zengin ise Çelen'in teknesini Kerempe Feneri yakınındaki kayalıklarda gördü. Çelen'i bulamayan Zengin, limana dönerek jandarmaya bilgi verdi. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince aramakurtarma çalışması başlatıldı. Aramalardan ilk gün sonuç alınamadı. Doğan Çelen için 2'nci günde de helikopterle hava destekli arama yapıldı. Şişme botlarla denize açılan su altı aramakurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ederken, karadan da sahil şeridinde çalışma yapıldı. Çelen'in balıkçı arkadaşları da tekneleri ile denize açılarak ekiplerin çalışmalarına destek verdi. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Doğan Çelen'in babası, limanda bekleyerek arama çalışmalarını takip etti. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu / Cide Mehmet SALMAN

2022-09-26 17:32:28



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