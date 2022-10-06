Nakil sırasında firar eden tutukluyu, arama çalışması sürüyor (2)

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YAKALANDI

Kastamonu'nun Cide ilçesinde karıştığı kavga sonucu tutuklanan ve nakil sırasında firar eden Atilla Yıldırım, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Yıldırım, adli işlemlerinin ardından Kastamonu Cezaevine gönderildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu / Cide Mehmet SALMAN

2022-10-06 19:50:26



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