Kastamonu açıklarında 5 hortum 

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Mehmet SALMAN/ CİDE (Kastamonu), (DHA)KASTAMONU'nun Cide ilçesi açıklarında, birbirine yakın 5 hortum oluştu.

Cide açıklarında, saat 14.30 sıralarında 5 ayrı noktada oluşan hortumlar, kıyıdan görüldü. Deniz kenarındakiler, 15 dakika boyuncu etkili olan birbirine yakın hortumları cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi. Hortumlar, Tuğ Tepesi'ne doğru ilerleyerek kayboldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kastamonu / Cide Mehmet SALMAN

2022-10-10 17:00:19



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