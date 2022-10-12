Freni boşalan otomobil takla attı: 2 yaralı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hüseyin DOĞAN/ TAŞKÖPRÜ (Kastamonu), (DHA)KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde, mantar toplayıp, evlerine döndükleri sırada freninin boşalması sonucu kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, TaşköprüBadembekdemir köy yolu üzerinde meydana geldi. TaşköprüBadembekdemir köy yolu üzerinde mantar toplayıp, evlerine dönmek isteyenlerin içerisinde bulunduğu, Uğur Çalışkanoğlu yönetimindeki 37 AG 626 plakalı otomobil, freninin boşalmasıyla sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü Uğur Çalışkanoğlu ile araçtaki Adem Arslan, araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. Kalbi durduğu belirlenen Uğur Çalışkanoğlu, sağlık ekiplerince kalp masajı yapılarak tekrar hayata döndürüldü. Çalışkanoğlu ile diğer yaralı Adam Arslan, Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Uğur Çalışkanoğlu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu / Tasköprü Hüseyin DOĞAN

2022-10-12 20:41:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.