Kastamonu'ya mevsimin ilk karı yağdı

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Gürkan YILMAZ/ANKARA, (DHA)KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesine mevsimin ilk karı yağdı.

İlçeye bağlı Mamatlar köyünde sabahın erken saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Güne karla uyananlar, cep telefonlarını alıp, bol bol fotoğraf çekti. 15 dakika süren yağış nedeniyle evlerin çatıları ise beyaza büründü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ

2022-10-21 13:25:19



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